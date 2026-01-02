Canteleu : ivre, sans assurance, il percute plusieurs voitures et s’en prend aux policiers

Sur place, les policiers prennent contact avec le mis en cause, un homme de 54 ans, qui reconnaît les faits. Il dégage une forte odeur d’alcool. Les vérifications révèlent que son véhicule n’est pas assuré et que le contrôle technique n’est plus valide.



Lorsqu’il est informé des infractions retenues contre lui, le quinquagénaire devient menaçant et tente de porter un coup de tête à l’un des policiers, puis un coup de poing. Il est immédiatement maîtrisé et interpellé. L’homme profère également des insultes à l’encontre des fonctionnaires et se rebelle.



Au commissariat, le dépistage affiche un taux de 0,91 mg d’alcool par litre d’air expiré (1,82 g dans le sang). Placé en garde à vue, il fait l’objet d’une rétention immédiate de son permis de conduire et de l’immobilisation de son véhicule. La victime a déposé plainte dans la foulée.