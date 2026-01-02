Canteleu : ivre, sans assurance, il percute plusieurs voitures et s’en prend aux policiers

Le conducteur irascible a été interpellé et conduit en garde à vue après s'en être pris aux policiers - Illustration DIPN76
Les faits se déroulent en début de soirée, rue Victor-Hugo à Canteleu (Seine-Maritime). Alertés par une riveraine, les policiers se rendent sur place pour un accident impliquant un véhicule effectuant des manœuvres dangereuses sur un parking d’immeuble.
La victime, une femme de 39 ans, explique qu’elle se trouvait dans son véhicule à l’arrêt lorsqu’un automobiliste a commencé à manœuvrer devant elle avant de percuter sa voiture. Malgré ses coups de klaxon, le conducteur a continué, heurtant à deux reprises l’avant du véhicule. En descendant pour s’expliquer, la conductrice constate que l’homme est manifestement alcoolisé. Elle appelle alors la police..
Alcoolisé et agressif
Sur place, les policiers prennent contact avec le mis en cause, un homme de 54 ans, qui reconnaît les faits. Il dégage une forte odeur d’alcool. Les vérifications révèlent que son véhicule n’est pas assuré et que le contrôle technique n’est plus valide.
Lorsqu’il est informé des infractions retenues contre lui, le quinquagénaire devient menaçant et tente de porter un coup de tête à l’un des policiers, puis un coup de poing. Il est immédiatement maîtrisé et interpellé. L’homme profère également des insultes à l’encontre des fonctionnaires et se rebelle.
Au commissariat, le dépistage affiche un taux de 0,91 mg d’alcool par litre d’air expiré (1,82 g dans le sang). Placé en garde à vue, il fait l’objet d’une rétention immédiate de son permis de conduire et de l’immobilisation de son véhicule. La victime a déposé plainte dans la foulée.
