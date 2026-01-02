Le Havre : géolocalisée par sa propriétaire, la voiture volée retrouvée avec quatre jeunes à bord

La voiture volée a été retrouvée sur un parking par les policiers de la brigade anti-criminalité - Illustration Pexels
Peu avant minuit, une personne se présente à l’accueil du commissariat du Havre pour signaler le vol récent de son véhicule. Elle indique être parvenue à localiser ce dernier à proximité du magasin Action, avenue du Bois-au-Coq
Un équipage de la brigade anti-criminalité renforce aussitôt ses patrouilles dans le secteur. Après quelques minutes, un véhicule correspondant en tous points à celui signalé est repéré. Les policiers le suivent jusqu’à un parking où il s’immobilise.
Résine de cannabis et conduite sans permis
À l’approche des policiers, un individu descend du véhicule, alerte les autres occupants puis prend la fuite. Les forces de l'ordre encerclent alors la voiture et procèdent au contrôle des passagers restés à bord.
Trois jeunes sont identifiés : un homme de 18 ans et deux mineurs de 16 ans, dont l’un est en possession de résine de cannabis. Le conducteur est interpellé peu après. Il est lui aussi porteur de résine de cannabis et ne dispose pas de permis de conduire.
Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les suites de l’enquête, notamment pour recel de vol de véhicule, usage de stupéfiants et conduite sans permis.
