Connectez-vous S'inscrire

Le Havre : géolocalisée par sa propriétaire, la voiture volée retrouvée avec quatre jeunes à bord


Dans la nuit du 1er au 2 janvier, un véhicule signalé volé a été rapidement retrouvé par les policiers après la géolocalisation transmise par la victime. Quatre jeunes, dont deux mineurs, ont été interpellés.



Vendredi 2 Janvier 2026 - 12:11


La voiture volée a été retrouvée sur un parking par les policiers de la brigade anti-criminalité - Illustration Pexels
La voiture volée a été retrouvée sur un parking par les policiers de la brigade anti-criminalité - Illustration Pexels
Peu avant minuit, une personne se présente à l’accueil du commissariat du Havre pour signaler le vol récent de son véhicule. Elle indique être parvenue à localiser ce dernier à proximité du magasin Action, avenue du Bois-au-Coq

Un équipage de la brigade anti-criminalité renforce aussitôt ses patrouilles dans le secteur. Après quelques minutes, un véhicule correspondant en tous points à celui signalé est repéré. Les policiers le suivent jusqu’à un parking où il s’immobilise.

Résine de cannabis et conduite sans permis

À l’approche des policiers, un individu descend du véhicule, alerte les autres occupants puis prend la fuite. Les forces de l'ordre encerclent alors la voiture et procèdent au contrôle des passagers restés à bord.

Trois jeunes sont identifiés : un homme de 18 ans et deux mineurs de 16 ans, dont l’un est en possession de résine de cannabis. Le conducteur est interpellé peu après. Il est lui aussi porteur de résine de cannabis et ne dispose pas de permis de conduire.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les suites de l’enquête, notamment pour recel de vol de véhicule, usage de stupéfiants et conduite sans permis.




Mots clés : enquête, faits divers, Le Havre, police, Seine-Maritime





http://

Canteleu : ivre, sans assurance, il percute plusieurs voitures et s’en prend aux policiers

02/01/2026

Le Havre : géolocalisée par sa propriétaire, la voiture volée retrouvée avec quatre jeunes à bord

02/01/2026

Accident sur la D20 à Amfreville-les-Champs : une conductrice blessée après un tonneau

02/01/2026

Les « Nomad Days » de retour en Normandie : des billets à 10 € maximum pendant 48 heures

02/01/2026

À Deauville, il décroche le plus gros jackpot de l’histoire du casino : plus de 1,16 million d’euros

01/01/2026

Accident sur l’A12 : axe coupé à Saint-Cyr-l’École, accès fermés à Bois-d’Arcy

31/12/2025

Contrôlée pour un feu défectueux à Sainte-Adresse, une conductrice testée positive au cannabis

31/12/2025

Sécurité renforcée dans l’Eure pour le réveillon : artifices, alcool et protoxyde strictement encadrés

30/12/2025

Neige-verglas : la Seine-Maritime placée en vigilance jaune mercredi matin

30/12/2025

Réveillon du Nouvel An : alcool, artifices, carburants… tour de vis sécuritaire en Seine-Maritime

30/12/2025

Dans la Manche, un parieur du PMU empoche 216 284 € en jouant sur le Quinté+

30/12/2025

Protoxyde d’azote et rave-parties : la Seine-Maritime serre la vis pour le Nouvel An

30/12/2025

L’ambassadeur de France au Vietnam attendu à Rouen pour une rencontre avec les étudiants

30/12/2025

Un immeuble fragilisé à Rives-en-Seine : évacuation et arrêté de mise en sécurité

29/12/2025

Eure. Coincé dans un arbre à 20 mètres de hauteur, un parapentiste secouru au Marais-Vernier

29/12/2025

Seine-Maritime : deux blessés dans un accident entre deux voitures à Fontaine-le-Bourg

29/12/2025

Collision entre un métro et une voiture à Sotteville-lès-Rouen : deux septuagénaires légèrement blessés

29/12/2025

Incendie dans un garage à Ganzeville : vingt pompiers mobilisés, un homme incommodé par les fumées

29/12/2025

Seine-Maritime : sortie de route à Gonfreville-l’Orcher, le conducteur est indemne

29/12/2025

Seine-Maritime : intercepté à Fécamp pour excès de vitesse, le conducteur était fortement alcoolisé

29/12/2025
Afficher plus d'articles

Neige-verglas : la Seine-Maritime placée en vigilance jaune mercredi matin

30/12/2025 -

Nouveau drame sur la D6015 : un jeune homme tué dans une sortie de route en Seine-Maritime

27/12/2025 -

Accident sur l’A12 : axe coupé à Saint-Cyr-l’École, accès fermés à Bois-d’Arcy

31/12/2025 -

Accident sur l’A29 à Oudalle : un véhicule de pompiers percuté, dix blessés dont trois graves

27/12/2025 -

Yvelines. Disparition inquiétante à Croissy-sur-Seine : un appel à témoins lancé par la police

26/12/2025 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen