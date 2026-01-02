Eure. Le feu d'un tas de bois détruit un garage en pleine nuit à La Chapelle-du-Bois-des-Faulx

Le feu s'est déclaré peu après minuit, dans une propriété de la rue d’Évreux, à la Chappelle-du-Bois-des-Faulx. Un tas de bois s’est enflammé pour une raison encore indéterminée. Rapidement, lles flammes se sont propagées à la toiture d’un garage d’environ 50 m², accolé à une maison d’habitation.
À l’intérieur du garage se trouvaient des véhicules, des bouteilles de gaz ainsi qu’une réserve de carburant, compliquant l'intervention des sapeurs-pompiers qui ont dû engager deux lances à incendie pour circonscrire le sinistre.
L'habitation préservée des flammes
Grâce à leur action et aux moyens engagés, l’habitation attenante, d’une surface d’environ 80 m², a pu être préservée des flammes. Aucun blessé n’est à déplorer.
Quinze sapeurs-pompiers, issus du centre de secours d’Évreux, ont été mobilisés sur cette intervention qui s’est prolongée jusqu’aux alentours de 6 heures ce vendredi matin. L’origine exacte du départ de feu reste à déterminer.
