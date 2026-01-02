Connectez-vous S'inscrire

Eure. Le feu d'un tas de bois détruit un garage en pleine nuit à La Chapelle-du-Bois-des-Faulx


Un feu de tas de bois a mobilisé quinze sapeurs-pompiers dans la nuit de jeudi à vendredi à La Chapelle-du-Bois-des-Faulx (Eure). L’incendie s’est propagé à un garage attenant à une habitation, sans faire de victime.



Vendredi 2 Janvier 2026 - 14:29


L'incendie a été éteint au moyen de deux lances - Illustration Adobe Stock
L'incendie a été éteint au moyen de deux lances - Illustration Adobe Stock
Le feu s'est déclaré peu après minuit, dans une propriété de la rue d’Évreux, à la Chappelle-du-Bois-des-Faulx. Un tas de bois s’est enflammé pour une raison encore indéterminée. Rapidement, lles flammes se sont  propagées à la toiture d’un garage d’environ 50 m², accolé à une maison d’habitation.

À l’intérieur du garage se trouvaient des véhicules, des bouteilles de gaz ainsi qu’une réserve de carburant, compliquant l'intervention des sapeurs-pompiers qui ont dû engager deux lances à incendie pour circonscrire le sinistre.

L'habitation préservée des flammes

Grâce à leur action et aux moyens engagés, l’habitation attenante, d’une surface d’environ 80 m², a pu être préservée des flammes. Aucun blessé n’est à déplorer.

Quinze sapeurs-pompiers, issus du centre de secours d’Évreux, ont été mobilisés sur cette intervention qui s’est prolongée jusqu’aux alentours de 6 heures ce vendredi matin. L’origine exacte du départ de feu reste à déterminer.





Mots clés : enquête, Eure, faits divers, incendie, La Chapelle-du-Bois-des-Faulx, pompiers





http://

Intoxication au monoxyde de carbone dans l'Eure : deux septuagénaires hospitalisés

02/01/2026

Canteleu : ivre, sans assurance, il percute plusieurs voitures et s’en prend aux policiers

02/01/2026

Eure. Le feu d'un tas de bois détruit un garage en pleine nuit à La Chapelle-du-Bois-des-Faulx

02/01/2026

Le Havre : géolocalisée par sa propriétaire, la voiture volée retrouvée avec quatre jeunes à bord

02/01/2026

Accident sur la D20 à Amfreville-les-Champs : une conductrice blessée après un tonneau

02/01/2026

Les « Nomad Days » de retour en Normandie : des billets à 10 € maximum pendant 48 heures

02/01/2026

Quatorze interpellations lors de la nuit du Nouvel an en Seine-Maritime

01/01/2026

À Deauville, il décroche le plus gros jackpot de l’histoire du casino : plus de 1,16 million d’euros

01/01/2026

Accident sur l’A12 : axe coupé à Saint-Cyr-l’École, accès fermés à Bois-d’Arcy

31/12/2025

Contrôlée pour un feu défectueux à Sainte-Adresse, une conductrice testée positive au cannabis

31/12/2025

Sécurité renforcée dans l’Eure pour le réveillon : artifices, alcool et protoxyde strictement encadrés

30/12/2025

Neige-verglas : la Seine-Maritime placée en vigilance jaune mercredi matin

30/12/2025

Réveillon du Nouvel An : alcool, artifices, carburants… tour de vis sécuritaire en Seine-Maritime

30/12/2025

Dans la Manche, un parieur du PMU empoche 216 284 € en jouant sur le Quinté+

30/12/2025

Protoxyde d’azote et rave-parties : la Seine-Maritime serre la vis pour le Nouvel An

30/12/2025

L’ambassadeur de France au Vietnam attendu à Rouen pour une rencontre avec les étudiants

30/12/2025

Un immeuble fragilisé à Rives-en-Seine : évacuation et arrêté de mise en sécurité

29/12/2025

Eure. Coincé dans un arbre à 20 mètres de hauteur, un parapentiste secouru au Marais-Vernier

29/12/2025

Seine-Maritime : deux blessés dans un accident entre deux voitures à Fontaine-le-Bourg

29/12/2025

Collision entre un métro et une voiture à Sotteville-lès-Rouen : deux septuagénaires légèrement blessés

29/12/2025
Afficher plus d'articles

Neige-verglas : la Seine-Maritime placée en vigilance jaune mercredi matin

30/12/2025 -

Nouveau drame sur la D6015 : un jeune homme tué dans une sortie de route en Seine-Maritime

27/12/2025 -

Accident sur l’A12 : axe coupé à Saint-Cyr-l’École, accès fermés à Bois-d’Arcy

31/12/2025 -

Accident sur l’A29 à Oudalle : un véhicule de pompiers percuté, dix blessés dont trois graves

27/12/2025 -

Yvelines. Disparition inquiétante à Croissy-sur-Seine : un appel à témoins lancé par la police

26/12/2025 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen