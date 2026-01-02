Eure. Le feu d'un tas de bois détruit un garage en pleine nuit à La Chapelle-du-Bois-des-Faulx

Un feu de tas de bois a mobilisé quinze sapeurs-pompiers dans la nuit de jeudi à vendredi à La Chapelle-du-Bois-des-Faulx (Eure). L’incendie s’est propagé à un garage attenant à une habitation, sans faire de victime.