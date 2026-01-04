Connectez-vous S'inscrire

Un véhicule heurte un pont-rail à Tourville-la-Rivière : le trafic des trains stoppé entre Oissel et Mantes-la-Jolie


Un accident impliquant un véhicule et un pont-rail a provoqué une interruption totale des circulations ferroviaires ce dimanche en Seine-Maritime, sur la ligne Oissel-Mantes. Trois trains sont impactés.



Dimanche 4 Janvier 2026 - 11:49


L'un des trois trains impactés est retenu en gare de Vernon - Illustration infoNormandie
L’incident s’est produit en fin de matinée dans le secteur de Tourville-la-Rivière, lorsqu’un véhicule a percuté un pont-rail sité la ligne entre Oissel et Mantes-la-Jolie. Le choc a nécessité l’arrêt immédiat des trains dans les deux sens de circulation.

Les équipes de secours et les services techniques sont intervenus pour procéder au dégagement du véhicule. Un technicien de la SNCF est attendu sur place vers 12h15 ,avec pour mission de procéder à des vérifications approfondies sur la structure de l’ouvrage et des voies afin d’écarter tout risque pour la sécurité ferroviaire. 


Reprise du trafic attendue en début d’après-midi

« La circulation est interrompue dans les deux sens le temps du dégagement du véhicule et les vérifications de sécurité sur la structure du pont », écrit la SNCF sur son compte X (ex-Twitter).

Trois trains de voyageurs, circulant entre Oissel et Mantes, sont impactés par cet incident : ils sont retenus dans des gares, notamment à Saint-Pierre-du-Vauvray et Vernon, indique l'abstreinte communication de la SNCF, contactée par infoNormandie.

Les trains circulant sur la ligne Paris - Rouen - Le Havre ne sont nullement concernés par cet incident localisé.

Selon les premières estimations, la reprise des circulations est envisagée aux alentours de 14h20, sous réserve que les contrôles de sécurité ne révèlent aucune anomalie supplémentaire.

 




04/01/2026

