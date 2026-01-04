Un véhicule heurte un pont-rail à Tourville-la-Rivière : le trafic des trains stoppé entre Oissel et Mantes-la-Jolie

Un accident impliquant un véhicule et un pont-rail a provoqué une interruption totale des circulations ferroviaires ce dimanche en Seine-Maritime, sur la ligne Oissel-Mantes. Trois trains sont impactés.