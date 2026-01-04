Connectez-vous S'inscrire

La Normandie en vigilance orange neige et verglas à partir de minuit : jusqu’à 10 cm de neige annoncés


La Normandie, dont les cinq départements sont placés en vigilance orange, s’apprête à affronter un nouvel épisode hivernal. Neige, verglas et températures négatives sont annoncés entre cette nuit et la journée de lundi, avec des conditions de circulation qui pourraient rapidement se dégrader.



Dimanche 4 Janvier 2026 - 16:40


Les préfectures de l'Eure et de la Seine-Maritime appellent les automobilistes à observer la plus extrême prudence dès cette nuit de dimanche à lundi - Illustration infoNormandie
Selon les prévisions de Météo-France, les premières averses de neige doivent se mettre en place cette nuit de dimanche à lundi à partir de minuit, principalement le long des côtes de la Manche. En raison de températures négatives, la neige devrait tenir rapidement au sol, favorisant des conditions glissantes dès les premières heures de la nuit.

Au fil de la matinée, une perturbation neigeuse plus marquée traversera trois départements normands, avant de s’évacuer vers le sud en cours d’après-midi. Cet épisode concerne notamment la Seine-Maritime et l’Eure, tous deux placés en vigilance jaune neige-verglas.

À retenir

  • Neige attendue cette nuit de dimanche à lundi dès minuit, avec tenue rapide au sol
  • Perturbation neigeuse demain en matinée, évacuation l’après-midi 3 à 5 cm attendus, jusqu’à 10 cm localement
  • Vigilance orange neige-verglas maintenue
  • 115 à appeler pour toute situation de détresse
Jusqu’à 5 cm en plaine, 10 cm possibles sur les hauteurs

Les cumuls attendus sont généralement compris entre 3 et 5 centimètres, avec des épaisseurs pouvant atteindre localement 10 cm sur les premières hauteurs. Ces conditions pourraient entraîner des difficultés de circulation, en particulier sur les axes secondaires, dans les secteurs ruraux et lors des déplacements matinaux.

Les préfectures de l'Eure et de Seine-Maritime, deux départements placés en viligance orrange, appellent les usagers à limiter les déplacements non indispensables, à adapter leur conduite et à anticiper les temps de trajet.

Par ailleurs, elles relaient les messages de prudence et rappellent que le 115 peut être contacté pour signaler toute personne vulnérable exposée au froid.

