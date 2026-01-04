La Normandie en vigilance orange neige et verglas à partir de minuit : jusqu’à 10 cm de neige annoncés

La Normandie, dont les cinq départements sont placés en vigilance orange, s’apprête à affronter un nouvel épisode hivernal. Neige, verglas et températures négatives sont annoncés entre cette nuit et la journée de lundi, avec des conditions de circulation qui pourraient rapidement se dégrader.