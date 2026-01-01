Quatorze interpellations lors de la nuit du Nouvel an en Seine-Maritime

A lire aussi

Près de 600 policiers, gendarmes et militaires, ainsi que 700 sapeurs-pompiers, étaient mobilisables dans tout le département pour garantir la sécurité des habitants et prévenir les débordements liés aux festivités du Nouvel An, selon le bilan publié sur les réseaux sociaux par la préfecture de la Seine-Maritime.Au cours de la nuit, le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis 76) a comptabilisé 326 interventions, principalement pour des secours à personnes, des incidents domestiques et des troubles liés à l’alcoolisation. Les forces de l’ordre ont, de leur côté, procédé à 14 interpellations.