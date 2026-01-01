Connectez-vous S'inscrire

Quatorze interpellations lors de la nuit du Nouvel an en Seine-Maritime


Pour encadrer la nuit du réveillon, le préfet de Seine-Maritime avait déployé un dispositif de grande ampleur dans le département. Si aucun événement majeur n’a été signalé, les forces de l’ordre et les secours ont été fortement sollicités.



Jeudi 1 Janvier 2026 - 22:02


Les forces de l'ordre ont procédé la nuit du réveillon à 49 contrôles positifs alcool ou stupéfiants - Photo DIPN76
Les forces de l'ordre ont procédé la nuit du réveillon à 49 contrôles positifs alcool ou stupéfiants - Photo DIPN76
Près de 600 policiers, gendarmes et militaires, ainsi que 700 sapeurs-pompiers, étaient mobilisables dans tout le département pour garantir la sécurité des habitants et prévenir les débordements liés aux festivités du Nouvel An, selon le bilan publié sur les réseaux sociaux par la préfecture de la Seine-Maritime.

      A lire aussi     
Réveillon du Nouvel An : alcool, artifices, carburants… tour de vis sécuritaire en Seine-Maritime

Au cours de la nuit, le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis 76) a comptabilisé 326 interventions, principalement pour des secours à personnes, des incidents domestiques et des troubles liés à l’alcoolisation. Les forces de l’ordre ont, de leur côté, procédé à 14 interpellations.

Alcool, stupéfiants et infractions routières

Les contrôles renforcés menés sur les routes ont mis en évidence 49 contrôles positifs à l’alcool ou aux stupéfiants, ainsi que 30 infractions diverses, dont 13 excès de vitesse.

Ces chiffres confirment la vigilance particulière des autorités sur la sécurité routière, traditionnellement sensible lors des nuits festives.
 

 

Les chiffres clés du réveillon en Seine-Maritime

• 600 policiers, gendarmes et militaires mobilisés
• 700 sapeurs-pompiers engagés ou mobilisables
• 326 interventions des sapeurs-pompiers
• 14 interpellations
• 49 contrôles positifs alcool ou stupéfiants
• 30 infractions relevées, dont 13 excès de vitesse.
Aucune information n'est communiquée sur le nombre de véhicules brûlés lors de la nuit du réveillon.


La préfecture souligne que ce dispositif renforcé s’inscrivait dans un contexte de prévention maximale, afin de permettre aux festivités de se dérouler sans incident majeur sur l’ensemble du département.




Mots clés : faits divers, Nouvel an, préfecture, réveillon, Rouen, Seine-Maritime





http://

Canteleu : ivre, sans assurance, il percute plusieurs voitures et s’en prend aux policiers

02/01/2026

Le Havre : géolocalisée par sa propriétaire, la voiture volée retrouvée avec quatre jeunes à bord

02/01/2026

Accident sur la D20 à Amfreville-les-Champs : une conductrice blessée après un tonneau

02/01/2026

Les « Nomad Days » de retour en Normandie : des billets à 10 € maximum pendant 48 heures

02/01/2026

Quatorze interpellations lors de la nuit du Nouvel an en Seine-Maritime

01/01/2026

À Deauville, il décroche le plus gros jackpot de l’histoire du casino : plus de 1,16 million d’euros

01/01/2026

Accident sur l’A12 : axe coupé à Saint-Cyr-l’École, accès fermés à Bois-d’Arcy

31/12/2025

Contrôlée pour un feu défectueux à Sainte-Adresse, une conductrice testée positive au cannabis

31/12/2025

Sécurité renforcée dans l’Eure pour le réveillon : artifices, alcool et protoxyde strictement encadrés

30/12/2025

Neige-verglas : la Seine-Maritime placée en vigilance jaune mercredi matin

30/12/2025

Réveillon du Nouvel An : alcool, artifices, carburants… tour de vis sécuritaire en Seine-Maritime

30/12/2025

Dans la Manche, un parieur du PMU empoche 216 284 € en jouant sur le Quinté+

30/12/2025

Protoxyde d’azote et rave-parties : la Seine-Maritime serre la vis pour le Nouvel An

30/12/2025

L’ambassadeur de France au Vietnam attendu à Rouen pour une rencontre avec les étudiants

30/12/2025

Un immeuble fragilisé à Rives-en-Seine : évacuation et arrêté de mise en sécurité

29/12/2025

Eure. Coincé dans un arbre à 20 mètres de hauteur, un parapentiste secouru au Marais-Vernier

29/12/2025

Seine-Maritime : deux blessés dans un accident entre deux voitures à Fontaine-le-Bourg

29/12/2025

Collision entre un métro et une voiture à Sotteville-lès-Rouen : deux septuagénaires légèrement blessés

29/12/2025

Incendie dans un garage à Ganzeville : vingt pompiers mobilisés, un homme incommodé par les fumées

29/12/2025

Seine-Maritime : sortie de route à Gonfreville-l’Orcher, le conducteur est indemne

29/12/2025
Afficher plus d'articles

Neige-verglas : la Seine-Maritime placée en vigilance jaune mercredi matin

30/12/2025 -

Nouveau drame sur la D6015 : un jeune homme tué dans une sortie de route en Seine-Maritime

27/12/2025 -

Accident sur l’A12 : axe coupé à Saint-Cyr-l’École, accès fermés à Bois-d’Arcy

31/12/2025 -

Accident sur l’A29 à Oudalle : un véhicule de pompiers percuté, dix blessés dont trois graves

27/12/2025 -

Yvelines. Disparition inquiétante à Croissy-sur-Seine : un appel à témoins lancé par la police

26/12/2025 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen