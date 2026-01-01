Quatorze interpellations lors de la nuit du Nouvel an en Seine-Maritime

A lire aussi
Au cours de la nuit, le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis 76) a comptabilisé 326 interventions, principalement pour des secours à personnes, des incidents domestiques et des troubles liés à l’alcoolisation. Les forces de l’ordre ont, de leur côté, procédé à 14 interpellations.
Alcool, stupéfiants et infractions routières
Les contrôles renforcés menés sur les routes ont mis en évidence 49 contrôles positifs à l’alcool ou aux stupéfiants, ainsi que 30 infractions diverses, dont 13 excès de vitesse.
Ces chiffres confirment la vigilance particulière des autorités sur la sécurité routière, traditionnellement sensible lors des nuits festives.
Les chiffres clés du réveillon en Seine-Maritime
• 600 policiers, gendarmes et militaires mobilisés
• 700 sapeurs-pompiers engagés ou mobilisables
• 326 interventions des sapeurs-pompiers
• 14 interpellations
• 49 contrôles positifs alcool ou stupéfiants
• 30 infractions relevées, dont 13 excès de vitesse.
Aucune information n'est communiquée sur le nombre de véhicules brûlés lors de la nuit du réveillon.
