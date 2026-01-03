Neige et verglas. Plusieurs accidents sur l’A13 en Seine-Maritime, un blessé léger recensé

Selon les informations communiquées par les secours, un seul blessé classé « léger » a été dénombré pour le moment. La victime a été transportée à l’hôpital des Feugrais, à Saint-Aubin-lès-Elbeuf.



« La circulation sur l'autoroute A13, au niveau du PK 108.8 sera réduite à une seule voie dans les deux sens sur une durée d'environ 6h pour la réparation du terre-plein central », prévient le Sdis76.



Les automobilistes sont invités à redoubler de vigilance, à adapter leur vitesse aux conditions météorologiques et, si possible, à différer leurs déplacements sur le secteur.