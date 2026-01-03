Neige et verglas. Plusieurs accidents sur l’A13 en Seine-Maritime, un blessé léger recensé

Au moins deux accidents ont été constatés sur l'autoroute A13, ce samedi matin, dans le secteur de Tourville-la-Rivière en Seine-Maritime. Les sapeurs-pompiers font état d'un blessé léger - Photo d'illustration infonormandie
Les premiers signalements ont été effectués peu après 9 heures, à 9h18 puis 9h26, faisant état de plusieurs accidents de la circulation sur l’A13, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76). Ces accidents seraient directement liés aux conditions météorologiques dégradées, rendant la chaussée particulièrement glissante par endroits.
Prévisions Météo France
Les cinq départements normands sont en vigilance jaune « neige et verglas » jusqu’à au moins demain dimanche 4 janvier à midi.
À ce stade, plusieurs véhicules seraient impliqués sur différents points de l’axe autoroutier, notamment dans le secteur du centre commercial de Tourville-la-Rivière. Les sapeurs-pompiers et les forces de l’ordre sont actuellement en transit afin de sécuriser les zones concernées et prendre en charge les éventuelles victimes.
Prévisions Météo France
Les cinq départements normands sont en vigilance jaune « neige et verglas » jusqu’à au moins demain dimanche 4 janvier à midi.
À ce stade, plusieurs véhicules seraient impliqués sur différents points de l’axe autoroutier, notamment dans le secteur du centre commercial de Tourville-la-Rivière. Les sapeurs-pompiers et les forces de l’ordre sont actuellement en transit afin de sécuriser les zones concernées et prendre en charge les éventuelles victimes.
Un blessé léger transporté à l'hôpital
Selon les informations communiquées par les secours, un seul blessé classé « léger » a été dénombré pour le moment. La victime a été transportée à l’hôpital des Feugrais, à Saint-Aubin-lès-Elbeuf.
« La circulation sur l'autoroute A13, au niveau du PK 108.8 sera réduite à une seule voie dans les deux sens sur une durée d'environ 6h pour la réparation du terre-plein central », prévient le Sdis76.
Les automobilistes sont invités à redoubler de vigilance, à adapter leur vitesse aux conditions météorologiques et, si possible, à différer leurs déplacements sur le secteur.
« La circulation sur l'autoroute A13, au niveau du PK 108.8 sera réduite à une seule voie dans les deux sens sur une durée d'environ 6h pour la réparation du terre-plein central », prévient le Sdis76.
Les automobilistes sont invités à redoubler de vigilance, à adapter leur vitesse aux conditions météorologiques et, si possible, à différer leurs déplacements sur le secteur.
Au moins deux accidents à cause du verglas ont été signalés ce samedi matin à hauteur du centre commercial de Tourville-la-Rivière - Google Maps
Depuis minuit, les pompiers sont intervenus pour 17 accidents de la route liés principalement aux routes glissantes en raison des températures :
À compter de 20h, Météo-France place l'Eure en vigilance jaune 🟡 neige-verglas🧊
⚠️ Soyez prudents lors de vos déplacements. pic.twitter.com/UkB4SQPUPI
— Préfet de l'Eure (@Prefet27) January 2, 2026
Les autres infos du jour