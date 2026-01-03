Connectez-vous S'inscrire

Neige et verglas. Plusieurs accidents sur l’A13 en Seine-Maritime, un blessé léger recensé


Les conditions météorologiques compliquent la circulation ce samedi matin sur l’autoroute A13. Plusieurs accidents impliquant plusieurs véhicules sont signalés dans la traversée de la Seine-Maritime.



Samedi 3 Janvier 2026 - 09:56


Au moins deux accidents ont été constatés sur l'autoroute A13, ce samedi matin, dans le secteur de Tourville-la-Rivière en Seine-Maritime. Les sapeurs-pompiers font état d'un blessé léger - Photo d'illustration infonormandie
Au moins deux accidents ont été constatés sur l'autoroute A13, ce samedi matin, dans le secteur de Tourville-la-Rivière en Seine-Maritime. Les sapeurs-pompiers font état d'un blessé léger - Photo d'illustration infonormandie
Les premiers signalements ont été effectués peu après 9 heures, à 9h18 puis 9h26, faisant état de plusieurs accidents de la circulation sur l’A13, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76). Ces accidents seraient directement liés aux conditions météorologiques dégradées, rendant la chaussée particulièrement glissante par endroits.
 
 

Prévisions Météo France

Les cinq départements normands sont en vigilance jaune « neige et verglas » jusqu’à au moins demain dimanche 4 janvier à midi.


À ce stade, plusieurs véhicules seraient impliqués sur différents points de l’axe autoroutier, notamment dans le secteur du centre commercial de Tourville-la-Rivière. Les sapeurs-pompiers et les forces de l’ordre sont actuellement en transit afin de sécuriser les zones concernées et prendre en charge les éventuelles victimes.

Un blessé léger transporté à l'hôpital

Selon les informations communiquées par les secours, un seul blessé classé « léger » a été dénombré pour le moment. La victime a été transportée à l’hôpital des Feugrais, à Saint-Aubin-lès-Elbeuf.

« La circulation sur l'autoroute A13, au niveau du PK 108.8 sera réduite à une seule voie dans les deux sens sur une durée d'environ 6h pour la réparation du terre-plein central », prévient le Sdis76.

Les automobilistes sont invités à redoubler de vigilance, à adapter leur vitesse aux conditions météorologiques et, si possible, à différer leurs déplacements sur le secteur.

Au moins deux accidents à cause du verglas ont été signalés ce samedi matin à hauteur du centre commercial de Tourville-la-Rivière - Google Maps
Au moins deux accidents à cause du verglas ont été signalés ce samedi matin à hauteur du centre commercial de Tourville-la-Rivière - Google Maps




Mots clés : A13, enquête, faits divers, gendarmerie, neige, pompiers, Seine-Maritime, verglas





http://

Neige et verglas. Plusieurs accidents sur l’A13 en Seine-Maritime, un blessé léger recensé

03/01/2026

Accident mortel en gare de Mézidon (Calvados) : circulation des trains interrompue puis reprise progressive

03/01/2026

Rocade nord-est du Havre : une voiture sur le toit et en feu, une adolescente grièvement blessée

03/01/2026

Au large de Dieppe, cinq marins-pêcheurs récupérés indemnes après l’échouement de leur navire

02/01/2026

Intoxication au monoxyde de carbone dans l'Eure : deux septuagénaires hospitalisés

02/01/2026

Canteleu : ivre, sans assurance, il percute plusieurs voitures et s’en prend aux policiers

02/01/2026

Eure. Le feu d'un tas de bois détruit un garage en pleine nuit à La Chapelle-du-Bois-des-Faulx

02/01/2026

Le Havre : géolocalisée par sa propriétaire, la voiture volée retrouvée avec quatre jeunes à bord

02/01/2026

Accident sur la D20 à Amfreville-les-Champs : une conductrice blessée après un tonneau

02/01/2026

Les « Nomad Days » de retour en Normandie : des billets à 10 € maximum pendant 48 heures

02/01/2026

Quatorze interpellations lors de la nuit du Nouvel an en Seine-Maritime

01/01/2026

À Deauville, il décroche le plus gros jackpot de l’histoire du casino : plus de 1,16 million d’euros

01/01/2026

Accident sur l’A12 : axe coupé à Saint-Cyr-l’École, accès fermés à Bois-d’Arcy

31/12/2025

Contrôlée pour un feu défectueux à Sainte-Adresse, une conductrice testée positive au cannabis

31/12/2025

Sécurité renforcée dans l’Eure pour le réveillon : artifices, alcool et protoxyde strictement encadrés

30/12/2025

Neige-verglas : la Seine-Maritime placée en vigilance jaune mercredi matin

30/12/2025

Réveillon du Nouvel An : alcool, artifices, carburants… tour de vis sécuritaire en Seine-Maritime

30/12/2025

Dans la Manche, un parieur du PMU empoche 216 284 € en jouant sur le Quinté+

30/12/2025

Protoxyde d’azote et rave-parties : la Seine-Maritime serre la vis pour le Nouvel An

30/12/2025

L’ambassadeur de France au Vietnam attendu à Rouen pour une rencontre avec les étudiants

30/12/2025
Afficher plus d'articles

Rocade nord-est du Havre : une voiture sur le toit et en feu, une adolescente grièvement blessée

03/01/2026 -

Neige-verglas : la Seine-Maritime placée en vigilance jaune mercredi matin

30/12/2025 -

Accident sur l’A12 : axe coupé à Saint-Cyr-l’École, accès fermés à Bois-d’Arcy

31/12/2025 -

Un immeuble fragilisé à Rives-en-Seine : évacuation et arrêté de mise en sécurité

29/12/2025 -

Seine-Maritime : deux blessés dans un accident entre deux voitures à Fontaine-le-Bourg

29/12/2025 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen