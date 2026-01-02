Au large de Dieppe, cinq marins-pêcheurs récupérés indemnes après l’échouement de leur navire

Victime d’une voie d’eau, le navire impose l’évacuation immédiate de l’équipage. Le CROSS engage l’hélicoptère Dauphin de la Marine nationale, ainsi que les nageurs sauveteurs du SDIS 76.



À 19h10, l’hélicoptère arrive sur zone et procède à l’hélitreuillage des cinq marins. Tous sont déposés à terre et examinés par les secours à bord d'un véhicule de secours et d'assitance aux victimes . Aucun blessé n’est à déplorer.



Sur place, les reconnaissances menées par un remorqueur portuaire confirment que le navire de pêche est en train de couler. La gestion du déséchouement de l’épave est désormais confiée à la Délégation à la mer et au littoral de la Seine-Maritime.