Connectez-vous S'inscrire

Au large de Dieppe, cinq marins-pêcheurs récupérés indemnes après l’échouement de leur navire


Un navire de pêche en difficulté a mobilisé d’importants moyens de secours hier jeudi au large de Dieppe. Pris dans son propre chalut, le bateau a fini drossé sur les rochers à l’entrée du port. Les cinq marins ont tous été hélitreuillés sains et saufs.



Vendredi 2 Janvier 2026 - 18:51


Au large de Dieppe, cinq marins-pêcheurs récupérés indemnes après l’échouement de leur navire
En milieu de matinée, le CROSS Gris-Nez reçoit une demande d’assistance émanant d’un navire de pêche évoluant au large de Dieppe. À bord, cinq personnes. L’hélice est engagée dans le chalut, privant le bateau de toute capacité de propulsion et de gouverne.

Un autre navire de pêche se porte rapidement volontaire pour porter assistance et assurer un premier remorquage en direction du port de Dieppe. En parallèle, le CROSS engage le canot tous temps SNS 080 Notre-Dame de Bonsecours de la station SNSM de Dieppe, afin de prendre le relais jusqu’à l’accostage.

Un remorquage difficile

En début d’après-midi, alors que le convoi se trouve encore à une quinzaine de kilomètres de Dieppe, la remorque reliant les deux navires de pêche cède. Le canot de la SNSM reprend alors le remorquage et progresse jusqu’aux passes du port.

Mais vers 18 heures, à proximité immédiate de l’entrée du port, le navire en difficulté signale qu’il talonne, détaille la préfecture maritime dans un communiqué. La remorque rompt une nouvelle fois. Malgré l’engagement des moyens portuaires, le bateau est rapidement drossé sur les rochers, dans une zone où aucun moyen nautique ne peut s’approcher en sécurité.

Les cinq marins hélitreuillés

Victime d’une voie d’eau, le navire impose l’évacuation immédiate de l’équipage. Le CROSS engage l’hélicoptère Dauphin de la Marine nationale, ainsi que les nageurs sauveteurs du SDIS 76.

À 19h10, l’hélicoptère arrive sur zone et procède à l’hélitreuillage des cinq marins. Tous sont déposés à terre et examinés par les secours à bord d'un véhicule de secours et d'assitance aux victimes . Aucun blessé n’est à déplorer.

Sur place, les reconnaissances menées par un remorqueur portuaire confirment que le navire de pêche est en train de couler. La gestion du déséchouement de l’épave est désormais confiée à la Délégation à la mer et au littoral de la Seine-Maritime.




Mots clés : Dieppe, échouement, marins, navire, pêche, Seine-Maritime





http://

Au large de Dieppe, cinq marins-pêcheurs récupérés indemnes après l’échouement de leur navire

02/01/2026

Intoxication au monoxyde de carbone dans l'Eure : deux septuagénaires hospitalisés

02/01/2026

Canteleu : ivre, sans assurance, il percute plusieurs voitures et s’en prend aux policiers

02/01/2026

Eure. Le feu d'un tas de bois détruit un garage en pleine nuit à La Chapelle-du-Bois-des-Faulx

02/01/2026

Le Havre : géolocalisée par sa propriétaire, la voiture volée retrouvée avec quatre jeunes à bord

02/01/2026

Accident sur la D20 à Amfreville-les-Champs : une conductrice blessée après un tonneau

02/01/2026

Les « Nomad Days » de retour en Normandie : des billets à 10 € maximum pendant 48 heures

02/01/2026

Quatorze interpellations lors de la nuit du Nouvel an en Seine-Maritime

01/01/2026

À Deauville, il décroche le plus gros jackpot de l’histoire du casino : plus de 1,16 million d’euros

01/01/2026

Accident sur l’A12 : axe coupé à Saint-Cyr-l’École, accès fermés à Bois-d’Arcy

31/12/2025

Contrôlée pour un feu défectueux à Sainte-Adresse, une conductrice testée positive au cannabis

31/12/2025

Sécurité renforcée dans l’Eure pour le réveillon : artifices, alcool et protoxyde strictement encadrés

30/12/2025

Neige-verglas : la Seine-Maritime placée en vigilance jaune mercredi matin

30/12/2025

Réveillon du Nouvel An : alcool, artifices, carburants… tour de vis sécuritaire en Seine-Maritime

30/12/2025

Dans la Manche, un parieur du PMU empoche 216 284 € en jouant sur le Quinté+

30/12/2025

Protoxyde d’azote et rave-parties : la Seine-Maritime serre la vis pour le Nouvel An

30/12/2025

L’ambassadeur de France au Vietnam attendu à Rouen pour une rencontre avec les étudiants

30/12/2025

Un immeuble fragilisé à Rives-en-Seine : évacuation et arrêté de mise en sécurité

29/12/2025

Eure. Coincé dans un arbre à 20 mètres de hauteur, un parapentiste secouru au Marais-Vernier

29/12/2025

Seine-Maritime : deux blessés dans un accident entre deux voitures à Fontaine-le-Bourg

29/12/2025
Afficher plus d'articles

Neige-verglas : la Seine-Maritime placée en vigilance jaune mercredi matin

30/12/2025 -

Nouveau drame sur la D6015 : un jeune homme tué dans une sortie de route en Seine-Maritime

27/12/2025 -

Accident sur l’A12 : axe coupé à Saint-Cyr-l’École, accès fermés à Bois-d’Arcy

31/12/2025 -

Accident sur l’A29 à Oudalle : un véhicule de pompiers percuté, dix blessés dont trois graves

27/12/2025 -

Un immeuble fragilisé à Rives-en-Seine : évacuation et arrêté de mise en sécurité

29/12/2025 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen