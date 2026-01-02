Au large de Dieppe, cinq marins-pêcheurs récupérés indemnes après l’échouement de leur navire

En milieu de matinée, le CROSS Gris-Nez reçoit une demande d’assistance émanant d’un navire de pêche évoluant au large de Dieppe. À bord, cinq personnes. L’hélice est engagée dans le chalut, privant le bateau de toute capacité de propulsion et de gouverne.
Un autre navire de pêche se porte rapidement volontaire pour porter assistance et assurer un premier remorquage en direction du port de Dieppe. En parallèle, le CROSS engage le canot tous temps SNS 080 Notre-Dame de Bonsecours de la station SNSM de Dieppe, afin de prendre le relais jusqu’à l’accostage.
Un remorquage difficile
En début d’après-midi, alors que le convoi se trouve encore à une quinzaine de kilomètres de Dieppe, la remorque reliant les deux navires de pêche cède. Le canot de la SNSM reprend alors le remorquage et progresse jusqu’aux passes du port.
Mais vers 18 heures, à proximité immédiate de l’entrée du port, le navire en difficulté signale qu’il talonne, détaille la préfecture maritime dans un communiqué. La remorque rompt une nouvelle fois. Malgré l’engagement des moyens portuaires, le bateau est rapidement drossé sur les rochers, dans une zone où aucun moyen nautique ne peut s’approcher en sécurité.
Les cinq marins hélitreuillés
Victime d’une voie d’eau, le navire impose l’évacuation immédiate de l’équipage. Le CROSS engage l’hélicoptère Dauphin de la Marine nationale, ainsi que les nageurs sauveteurs du SDIS 76.
À 19h10, l’hélicoptère arrive sur zone et procède à l’hélitreuillage des cinq marins. Tous sont déposés à terre et examinés par les secours à bord d'un véhicule de secours et d'assitance aux victimes . Aucun blessé n’est à déplorer.
Sur place, les reconnaissances menées par un remorqueur portuaire confirment que le navire de pêche est en train de couler. La gestion du déséchouement de l’épave est désormais confiée à la Délégation à la mer et au littoral de la Seine-Maritime.
