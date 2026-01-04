Connectez-vous S'inscrire

Un véhicule en feu perturbe la circulation sur l’A131, près de Tancarville, en Seine-Maritime


Un incendie de voiture s’est déclaré ce dimanche en fin de matinée sur l’autoroute A131, dans le sens Le Havre vers le pont de Tancarville. Aucun blessé n’est à déplorer, mais l’intervention a entraîné des ralentissements.



Dimanche 4 Janvier 2026 - 12:43


Le feu a été éteint au moyen d'une lance à incendie - Illustration Hermann Kollinger/Pixabay
Les sapeurs-pompiers ont été engagés peu avant midi pour un feu de véhicule sur l’A131, à hauteur de La Cerlangue. À leur arrivée, la voiture était totalement embrasée.

Après s'être assurés qu'il n'y avait personne dans le véhicule, les secours ont procédé  à la sécurisation immédiate des lieux. Une voie est restée ouverte à la circulation pendant l’intervention, permettant de limiter l’impact sur le trafic dans ce secteur très fréquenté.

Circulation maintenue sur une voie

Les sapeurs-pompiers ont procédé à une reconnaissance rapide, à la mise en place d’un balisage et à l’extinction du sinistre au moyen d’une lance à incendie. Trois engins et onze sapeurs-pompiers ont été mobilisés, en lien avec les services de gendarmerie.

Le bilan provisoire fait état d’aucun blessé. Les causes de l’incendie n’étaient pas connues au moment de l’intervention.
 





04/01/2026

