Un véhicule en feu perturbe la circulation sur l’A131, près de Tancarville, en Seine-Maritime

Un incendie de voiture s’est déclaré ce dimanche en fin de matinée sur l’autoroute A131, dans le sens Le Havre vers le pont de Tancarville. Aucun blessé n’est à déplorer, mais l’intervention a entraîné des ralentissements.