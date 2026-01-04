Seine-Maritime. Un garage ravagé par un incendie à Saint-Maclou-la-Brière, le propriétaire légèrement brûlé

L’extinction a été réalisée à l’aide de deux lances à incendie. Un homme, propriétaire des lieux, a été légèrement brûlé à l’avant-bras. Il a été pris en charge sur place et faisait l’objet d’un bilan médical au moment de l’intervention.



Au total, cinq engins et dix-neuf sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur ce feu, tandis que les gendarmes ont procédé à la sécurisation des abords. L'origine de l’incendie n'est pas connue dans l’immédiat.