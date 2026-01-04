Seine-Maritime. Un garage ravagé par un incendie à Saint-Maclou-la-Brière, le propriétaire légèrement brûlé

L'intervention a mobilisé 19 soldats du feu avec deux lances à incendie - Illustration Adobe Stock
L’intervention s’est déroulée en milieu de journée sur la commune de Saint-Maclou-la-Brière (Seine-Maritime), où les secours ont été mobilisés pour un feu touchant un garage attenant à une habitation individuelle. Le bâtiment était totalement embrasé et partiellement effondré à l’arrivée des sapeurs-pompiers, peu après 13h30.
Le sinistre, bien que distinct de la maison, présentait un risque de propagation. Les équipes de secours ont rapidement engagé les moyens nécessaires pour contenir les flammes et sécuriser la zone.
Deux lances déployées, 19 pompiers engagés
L’extinction a été réalisée à l’aide de deux lances à incendie. Un homme, propriétaire des lieux, a été légèrement brûlé à l’avant-bras. Il a été pris en charge sur place et faisait l’objet d’un bilan médical au moment de l’intervention.
Au total, cinq engins et dix-neuf sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur ce feu, tandis que les gendarmes ont procédé à la sécurisation des abords. L'origine de l’incendie n'est pas connue dans l’immédiat.
