Les « Nomad Days » de retour en Normandie : des billets à 10 € maximum pendant 48 heures

Illustration SNCF
Pour prolonger l’esprit des fêtes et encourager les déplacements en train, la Région Normandie et SNCF Voyageurs Lignes Normandes relancent leur opération promotionnelle phare. Les « Nomad Days » se dérouleront sur une fenêtre très courte : deux jours seulement, les mardi 6 et mercredi 7 janvier 2026.
Au total, 100 000 billets seront proposés à 10 € maximum pour des voyages en Nomad Train à destination de Paris ou au départ de la capitale. Les trajets concernés pourront être effectués entre le 12 janvier et le 12 février 2026, sous réserve des disponibilités.
Des tarifs attractifs
Les prix varient selon l’itinéraire, avec plusieurs exemples particulièrement attractifs :
L’opération ne se limite pas aux liaisons vers Paris. Pour les déplacements à l’intérieur de la Normandie, des billets Mini Tempo seront également proposés à 6 €, 8 € ou 10 €, permettant de circuler à prix réduit sur l’ensemble du réseau Nomad.
Que ce soit pour une escapade hivernale, une visite familiale ou une sortie entre amis, ces « Nomad Days » offrent une occasion idéale de (re)découvrir la Normandie ou Paris la ville lumière à petit budget, en privilégiant le train comme mode de transport, se réjouit la SNCF.
- 6 € pour Rouen–Paris et Évreux–Paris
- 8 € pour Caen–Paris, Bayeux–Paris ou Le Havre–Paris
- 10 € pour Granville–Paris, Cherbourg–Paris ou Dieppe–Paris
