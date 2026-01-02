Les « Nomad Days » de retour en Normandie : des billets à 10 € maximum pendant 48 heures

Pour bien commencer l’année 2026, l’opération « Nomad Days » fait son grand retour. Pendant deux jours seulement, 100 000 billets de train à petits prix seront mis en vente pour voyager entre la Normandie et Paris… mais aussi à l’intérieur de la région.