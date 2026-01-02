Connectez-vous S'inscrire

Une chaumière embrasée à Trouville-la-Haule, dans l'Eure : les occupants indemnes


Jeudi 1er janvier, en fin d’après-midi, un violent incendie a détruit une chaumière à Trouville-la-Haule. L'intervention des sapeurs-pompiers a permis d'empêcher le feu de se propager à deux habitations voisines.



Vendredi 2 Janvier 2026 - 19:12


La chaumière était entièrement embrasée quand les sapeurs-pompiers sont arrivés sur place - Illustration Adobe Stock
La chaumière était entièrement embrasée quand les sapeurs-pompiers sont arrivés sur place - Illustration Adobe Stock
 Une chaumière a été ravagée par les flammes rue de la Caverie, à Trouville-la-Haule (Eure). Les deux occupants ont pu se mettre en sécurité avant l’arrivée des secours. Le feu a été contenu, évitant toute propagation aux maisons voisines.

À l’arrivée des sapeurs-pompiers, la bâtisse d’environ 50 m² était entièrement embrasée. Les deux personnes présentes avaient déjà quitté les lieux et n’ont pas été blessées.

Deux habitations voisines préservées

Les secours ont rapidement engagé les moyens nécessaires pour circonscrire l’incendie. Une lance a notamment été établie en protection afin d’éviter que les flammes ne gagnent deux habitations voisines.

Par mesure de sécurité, l’alimentation électrique de ces deux maisons a été coupée par Enedis le temps des opérations. L’intervention s’est prolongée jusqu’aux alentours de 23 heures, mobilisant au total 17 sapeurs-pompiers.
 





Mots clés : enquête, Eure, faits divers, gendarmerie, incendie, pompiers, Trouville-la-Haule





http://

Neige et verglas. Plusieurs accidents sur l’A13 en Seine-Maritime, un blessé léger recensé

03/01/2026

Accident mortel en gare de Mézidon (Calvados) : circulation des trains interrompue puis reprise progressive

03/01/2026

Rocade nord-est du Havre : une voiture sur le toit et en feu, une adolescente grièvement blessée

03/01/2026

Une chaumière embrasée à Trouville-la-Haule, dans l'Eure : les occupants indemnes

02/01/2026

Au large de Dieppe, cinq marins-pêcheurs récupérés indemnes après l’échouement de leur navire

02/01/2026

Intoxication au monoxyde de carbone dans l'Eure : deux septuagénaires hospitalisés

02/01/2026

Canteleu : ivre, sans assurance, il percute plusieurs voitures et s’en prend aux policiers

02/01/2026

Eure. Le feu d'un tas de bois détruit un garage en pleine nuit à La Chapelle-du-Bois-des-Faulx

02/01/2026

Le Havre : géolocalisée par sa propriétaire, la voiture volée retrouvée avec quatre jeunes à bord

02/01/2026

Accident sur la D20 à Amfreville-les-Champs : une conductrice blessée après un tonneau

02/01/2026

Les « Nomad Days » de retour en Normandie : des billets à 10 € maximum pendant 48 heures

02/01/2026

Quatorze interpellations lors de la nuit du Nouvel an en Seine-Maritime

01/01/2026

À Deauville, il décroche le plus gros jackpot de l’histoire du casino : plus de 1,16 million d’euros

01/01/2026

Accident sur l’A12 : axe coupé à Saint-Cyr-l’École, accès fermés à Bois-d’Arcy

31/12/2025

Contrôlée pour un feu défectueux à Sainte-Adresse, une conductrice testée positive au cannabis

31/12/2025

Sécurité renforcée dans l’Eure pour le réveillon : artifices, alcool et protoxyde strictement encadrés

30/12/2025

Neige-verglas : la Seine-Maritime placée en vigilance jaune mercredi matin

30/12/2025

Réveillon du Nouvel An : alcool, artifices, carburants… tour de vis sécuritaire en Seine-Maritime

30/12/2025

Dans la Manche, un parieur du PMU empoche 216 284 € en jouant sur le Quinté+

30/12/2025

Protoxyde d’azote et rave-parties : la Seine-Maritime serre la vis pour le Nouvel An

30/12/2025
Afficher plus d'articles

Rocade nord-est du Havre : une voiture sur le toit et en feu, une adolescente grièvement blessée

03/01/2026 -

Neige-verglas : la Seine-Maritime placée en vigilance jaune mercredi matin

30/12/2025 -

Accident sur l’A12 : axe coupé à Saint-Cyr-l’École, accès fermés à Bois-d’Arcy

31/12/2025 -

Un immeuble fragilisé à Rives-en-Seine : évacuation et arrêté de mise en sécurité

29/12/2025 -

Accident mortel en gare de Mézidon (Calvados) : circulation des trains interrompue puis reprise progressive

03/01/2026 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen