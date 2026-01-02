Une chaumière embrasée à Trouville-la-Haule, dans l'Eure : les occupants indemnes

La chaumière était entièrement embrasée quand les sapeurs-pompiers sont arrivés sur place - Illustration Adobe Stock
Une chaumière a été ravagée par les flammes rue de la Caverie, à Trouville-la-Haule (Eure). Les deux occupants ont pu se mettre en sécurité avant l’arrivée des secours. Le feu a été contenu, évitant toute propagation aux maisons voisines.
À l’arrivée des sapeurs-pompiers, la bâtisse d’environ 50 m² était entièrement embrasée. Les deux personnes présentes avaient déjà quitté les lieux et n’ont pas été blessées.
Deux habitations voisines préservées
Les secours ont rapidement engagé les moyens nécessaires pour circonscrire l’incendie. Une lance a notamment été établie en protection afin d’éviter que les flammes ne gagnent deux habitations voisines.
Par mesure de sécurité, l’alimentation électrique de ces deux maisons a été coupée par Enedis le temps des opérations. L’intervention s’est prolongée jusqu’aux alentours de 23 heures, mobilisant au total 17 sapeurs-pompiers.
