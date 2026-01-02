Une chaumière embrasée à Trouville-la-Haule, dans l'Eure : les occupants indemnes

Une chaumière a été ravagée par les flammes rue de la Caverie, à Trouville-la-Haule (Eure). Les deux occupants ont pu se mettre en sécurité avant l’arrivée des secours. Le feu a été contenu, évitant toute propagation aux maisons voisines.



À l’arrivée des sapeurs-pompiers, la bâtisse d’environ 50 m² était entièrement embrasée. Les deux personnes présentes avaient déjà quitté les lieux et n’ont pas été blessées.