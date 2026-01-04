Une voiture finit en contrebas de la route à Hugleville-en-Caux, la conductrice transportée au CHU de Rouen

Une sortie de route a mobilisé d’importants moyens de secours ce dimanche après-midi sur le secteur d’Hugleville-en-Caux, en Seine-Maritime. Une automobiliste, âgée d'une quarantaine d'années, a été prise en charge après que son véhicule a quitté la chaussée et terminé sa course en contrebas de la route
L’accident s’est produit à l’angle de la D63 (route de la Plaine) et de la D467 (Le Bourg). À l’arrivée des sapeurs-pompiers, le véhicule léger était immobilisé en contrebas de la route. La conductrice avait toutefois réussi à sortir de l’habitacle avant l’intervention des secours.
En état d'urgence relative
La victime a été immédiatement prise en charge par les secours et faisait l’objet d’un bilan médical. Classée en urgence relative (blessée légèrement), elle a été transportée vers le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen.
Treize sapeurs-pompiers, avec quatre engins, ont été engagés. Les secours ont procédé à une reconnaissance complète des lieux et à la mise en sécurité de la zone par balisage. La gendarmerie était également sur place pour les constatations d'usage et la gestion de la circulation.
