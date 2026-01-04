Une voiture finit en contrebas de la route à Hugleville-en-Caux, la conductrice transportée au CHU de Rouen

Le véhicule a quitté la chaussée ce dimanche après-midi à Hugleville-en-Caux. La conductrice était sortie de son véhicule avant l’arrivée des secours. Elle a été transportée en urgence relative au CHU de Rouen.