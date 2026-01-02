Connectez-vous S'inscrire

Accident sur la D20 à Amfreville-les-Champs : une conductrice blessée après un tonneau


Une sortie de route spectaculaire s’est produite ce vendredi matin sur la D20, à Amfreville-les-Champs, en Seine-Maritime. Une conductrice seule à bord de son véhicule a été blessée et évacuée vers l’hôpital de Dieppe.



Vendredi 2 Janvier 2026 - 12:01


Blessée, la conductrice a été emmenée par les pompiers à l'hôpital de Dieppe - Illustration infoNormandie
Les secours ont été alertés vers 10h42, ce vendredi 2 janvier, pour un accident de la circulation. À leur arrivée sur place, les sapeurs-pompiers ont découvert une voiture, seule en cause, ayant effectué un tonneau, immobilisée en dehors de la route. La conductrice, seule à bord, se trouvait toujours à l’intérieur du véhicule.

Les secours ont pris rapidement en charge la victime, une femme, qui a été médicalisée sur place avant d’être transportée en état d’urgence relative au centre hospitalier de Dieppe. Son pronostic vital n’est pas engagé.

La D20 fermée à la circulation

Le temps des opérations de secours et d’évacuation, la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO) a procédé à la fermeture temporaire de la D20, provoquant des perturbations de circulation dans le secteur. La route a pu être rouverte une fois l’intervention terminée.

Treize sapeurs-pompiers, mobilisant cinq engins, sont intervenus aux côtés de la gendarmerie. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances de l'accident. 





02/01/2026

