Accident sur la D20 à Amfreville-les-Champs : une conductrice blessée après un tonneau

Blessée, la conductrice a été emmenée par les pompiers à l'hôpital de Dieppe - Illustration infoNormandie
Les secours ont été alertés vers 10h42, ce vendredi 2 janvier, pour un accident de la circulation. À leur arrivée sur place, les sapeurs-pompiers ont découvert une voiture, seule en cause, ayant effectué un tonneau, immobilisée en dehors de la route. La conductrice, seule à bord, se trouvait toujours à l’intérieur du véhicule.
Les secours ont pris rapidement en charge la victime, une femme, qui a été médicalisée sur place avant d’être transportée en état d’urgence relative au centre hospitalier de Dieppe. Son pronostic vital n’est pas engagé.
Les secours ont pris rapidement en charge la victime, une femme, qui a été médicalisée sur place avant d’être transportée en état d’urgence relative au centre hospitalier de Dieppe. Son pronostic vital n’est pas engagé.
La D20 fermée à la circulation
Le temps des opérations de secours et d’évacuation, la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO) a procédé à la fermeture temporaire de la D20, provoquant des perturbations de circulation dans le secteur. La route a pu être rouverte une fois l’intervention terminée.
Treize sapeurs-pompiers, mobilisant cinq engins, sont intervenus aux côtés de la gendarmerie. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances de l'accident.
Treize sapeurs-pompiers, mobilisant cinq engins, sont intervenus aux côtés de la gendarmerie. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances de l'accident.
Les autres infos du jour
-
Contrôlée pour un feu défectueux à Sainte-Adresse, une conductrice testée positive au cannabis
-
Réveillon du Nouvel An : alcool, artifices, carburants… tour de vis sécuritaire en Seine-Maritime
-
Sécurité renforcée dans l’Eure pour le réveillon : artifices, alcool et protoxyde strictement encadrés
-
Neige-verglas : la Seine-Maritime placée en vigilance jaune mercredi matin