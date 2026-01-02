Accident sur la D20 à Amfreville-les-Champs : une conductrice blessée après un tonneau

Une sortie de route spectaculaire s’est produite ce vendredi matin sur la D20, à Amfreville-les-Champs, en Seine-Maritime. Une conductrice seule à bord de son véhicule a été blessée et évacuée vers l’hôpital de Dieppe.