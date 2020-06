Les auteurs d'un vol avec violences arrêtés après une infraction routière près de Rouen

Les forces de l’ordre font demi tour et se lancent à la poursuite de l’automobiliste, afin de procéder à un contrôle. Alors que la Polo s’arrête sur le parking d’un restaurant, les fonctionnaires remarquent que le conducteur passe sur le siège arrière, comme s’il avait quelque chose à se reprocher.



Les vérifications font apparaître que le passager avant, âgé de 19 ans, est en état d’ivresse. L’homme sent l’alcool et titube. Le passager arrière, un Rouennais de 19 ans, est lui aussi ivre. Quant au conducteur, âgé de 22 ans et domicilié à Grand-Quevilly, il conduit malgré la suspension de son permis.