Le Havre : un pavillon ravagé par le feu, un autre endommagé, deux familles relogées

La toiture du pavillon mitoyen, occupé par deux adultes et deux enfants qui n'on pas été blessés, a été sérieusement endommagée par le feu. Les deux familles vont devoir être relogées.



Vingt-huit sapeurs-pompiers avec dix engins ont été engagés au plus fort de l'intervention qui était toujours en cours à 11h30.



Soixante-dix foyers ont été privés d'électricité.