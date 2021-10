Le Havre : un cambrioleur arrêté dans une entreprise après le déclenchement de l’alarme intrusion

Arrivés sur place, les policiers se sont approchés discrètement de l’entreprise et ont alors aperçu un homme qui sortait des locaux avec un écran d’ordinateur dans les bras et un sac. L’homme a été immédiatement interpellé.



Lors des vérifications d’usage, les fonctionnaires ont constaté des traces de sang sur une vitre qui était brisée. Dans le sac du suspect, ils ont découvert plusieurs téléphones portables, des clés USB et d’autres matériels.



Blessé légèrement à une main, le mis en cause, un havrais de 34 ans, a été placé en garde à vue pour vol par effraction.