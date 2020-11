Le Havre : poursuivie par la police, la voiture des fuyards s'embourbe dans un champ près de l'aéroport

Les forces de l'ordre se lancent alors derrière la Golf, qui fonce sur l'avenue de Mont-Gaillard, malgré un pneu crevé. Le véhicule s'engage enfin dans la partie en impasse de la rue Roland-Garros où il s'embourbe dans un champ.



A cet instant, les trois occupants abandonnent le véhicule et prennent la fuite à pied, toujours poursuivis par les policiers. L'un d'entre eux tente d'escalader la clôture de l'aéroport d'Octeville, mais doit y renoncer en raison de la présence de barbelés. Deux des individus, âgés de 17 et 22 ans, sont finalement interpellés, le troisième est en fuite.



Dans la voiture, les gardiens de la paix découvrent la présence de deux jeunes filles de 18 ans, qui n'ont pas eu le temps de s'extirper.



Les deux interpellés ont été placés en garde à vue pour refus d'obtempérer et non-respect du confinement. Leur audition devrait permettre d'établir lequel des deux conduisait la Golf, appartenant à un Parisien.