Le Havre : permis invalide, insultes aux policiers et dépistage positif aux stupéfiants

L'automobiliste s’arrête sans difficulté. Il affirme ne pas avoir de papiers sur lui, mais décline une identité : 33 ans, domicilié au Havre. La vérification au fichier de police confirme ses dires… mais révèle que l’individu ne devrait en aucun cas se trouver au volant : son permis est invalide pour solde de points nul.



Il est immédiatement interpellé pour conduite malgré l’annulation administrative du permis de conduire. À bord du véhicule, plusieurs passagers sont présents. L’un d’eux, installé à l’arrière, se montre particulièrement virulent : âgé de 28 ans et domicilié à Harfleur, il profère des insultes et menaces à l’encontre des gardiens de la paix.



Lui aussi est interpellé, cette fois pour « menace de crime ou de délit sur personne dépositaire de l’autorité publique ».



Le véhicule, qui appartient à une femme (non identifiée comme victime ou plaignante), est placé en fourrière.