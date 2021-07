Le Havre : le voleur à la roulotte, âgé de 14 ans, était observé par la vidéo-protection

Un adolescent de 14 ans a passé quelques heures en garde à vue au commissariat central du Havre, mardi 27 juillet en fin de nuit.



Le jeune homme a été repéré, vers 3h45, par un agent du centre de supervision de la ville via les caméras de vidéo-protection. Il se trouvait alors rue d’Aplemont en train de clencher les portières de véhicules en stationnement. Profitant que l’une d’elles ne soit pas verrouillée, il s’est engouffré à l’intérieur pour la fouiller et dérober les quelques objets qui pouvaient l’intéresser.



Alerté, un équipage de la brigade anticriminalité s’est rendu sur place et a interpellé en fragrant délit le suspect à bord du véhicule.



Logé dans un foyer de la ville et connu défavorablement connu de la police, le voleur à la roulotte a été placé en garde à vue.