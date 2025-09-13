Connectez-vous S'inscrire




Le Havre : le tribunal judiciaire invite le public à un faux procès pour les Journées du patrimoine


Le tribunal judiciaire du Havre ouvrira ses portes les 20 et 21 septembre pour un procès fictif interactif, invitant le public à voter sur la peine et à découvrir les coulisses de la justice.



Samedi 13 Septembre 2025 - 09:14



Illustration Adobe stock
À l’occasion des 42ᵉ Journées européennes du patrimoine, les 20 et 21 septembre 2025, le tribunal judiciaire du Havre proposera une immersion inédite dans les coulisses de la justice. Les visiteurs pourront assister à un procès fictif, puis voter eux-mêmes sur la peine à prononcer, une manière ludique de découvrir le fonctionnement d’une audience pénale.

Visites guidées, rencontres avec magistrats et greffiers...

Ce rendez-vous s’inscrit dans l’opération nationale du ministère de la Justice, qui ouvre plus de 50 juridictions en France. Visites guidées, rencontres avec magistrats et greffiers, ateliers interactifs et reconstitutions de scènes d’audience sont prévus tout le week-end.
Les animations sont gratuites, mais l’accès se fait sur inscription préalable, selon les places disponibles.

📅 Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025
📍 Tribunal judiciaire du Havre – horaires précisés lors de l’inscription
ℹ️ Programme complet : journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr




