Le Havre : le plancher d'un appartement s'affaisse dans un immeuble de trois étages, huit personnes évacuées

Le plancher d'un appartement situé au 1er étage d'un immeuble de trois niveaux, rue Hélène-Boucher, au Havre, s'est affaissé impactant également l'appartement du rez-de-chaussée.



Les sapeurs-pompiers, alertés un peu avant midi, ont été dépêchés sur place pour procéder à une reconnaissance des lieux et à la mise en sécurité des habitants. L'immeuble a tout d'abord été évacué, soit huit personnes. Aucune victime n'est à déplorer.



« Un arrêté de péril va être établi par la mairie et parmi les 8 personnes évacuées, 5 seront relogées par leurs propres moyens et 3 par la mairie », indique le centre opérationnel d'incendie et de secours.