Le Havre : le bébé de 11 mois a succombé à ses blessures au CHU de Rouen, après une chute de 13 m

Selon les premiers éléments recueillis par les policiers, le petit garçon était en train de jouer dans une chambre avec deux autres enfants. Il serait monté sur un meuble près d’une fenêtre ouverte et a chuté dans le vide.



Alertée, la mère est descendue pour récupérer son enfant grièvement blessé et l’a remonté dans son appartement en attendant l’arrivée des secours.



Polytraumatisé, le bébé a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et le SAMU. Il a été transporté par Dragon76, l'hélicoptère de la sécurité civile, vers le CHU de Rouen, où il a été placé en réanimation pédiatrique dans un état très critique. Son décès a été constaté vers 2 heures dans la nuit d’hier, dimanche 16 août.