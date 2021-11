Le Havre : il reçoit un coup de couteau en voulant s'interposer lors d'une dispute conjugale

Un homme a été blessé d'un coup de couteau en voulant s'interposer lors d'une dispute conjugale, sur la voie publique, au Havre (Seine-Maritime).



Samedi 27 novembre, en milieu d'après-midi, un passant est témoin d'une altercation entre un homme et une femme, dans le quartier Aristide-Briand. Il décide alors d'intervenir pour calmer le jeu, mais à cet instant l'inconnu sort un couteau et lui en porte un coup au niveau de l'abdomen.



Le passant âgé de 38 ans est légèrement blessé. Il est pris en charge par les sapeurs-pompiers et conduit aux urgences de l'hôpital Jacques-Monod, à Montivilliers.



Quand Police Secours arrive sur les lieux, l'auteur du coup de couteau, un Havrais de 20 ans, a regagné son domicile. Il sera interpellé par la brigade anticriminalité (Bac) et placé en garde à vue pour blessures volontaires avec arme.