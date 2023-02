Le Havre. Un caténaire endommagé par un engin de manutention route de la Breque

Le trafic ferroviaire a été interrompu entre Le Havre et Bréauté-Beuzeville, ce mardi matin après un accident route de la Breque sur la zone portuaire du Havre (Seine-Maritime).



Aux alentours de six heures, un engin de manutention a heurté un catenaire sur les voies de chemin de fer. L'engin s'est immobilisé au milieu de la route et le caténaire est tombé au sol, bloquant ainsi totalement a circulation sur la route de la Brèque et en même temps te trafic des trains « le temps de la consignation électrique de la ligne endommagée », indique le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis).



Le conducteur de l'engin, un homme de 45 ans, n'a pas été blessé. Choqué, il a toutefois été pris en charge par les secours.



La police portuaire est intervenue afin de procéder à la sécurisation des lieux. Dix sapeurs-pompiers et cinq engins ont été dépêchés