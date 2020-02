La gendarmerie lance un appel à témoin pour retrouver cet homme, disparu en Seine-Maritime

Depuis dimanche, Gilles Blanquet, 52 ans, est porté disparu. Il aurait quitté son domicile à La Chapelle-sur-Dun, en Seine-Maritime, le dimanche 2 février 2020 aux alentours de 10h45 et n'a pas donné de nouvelles depuis.



Le quinquagénaire, handicapé mental, n'est pas coutumier des faits, souligne l’appel à témoins lancé par la gendarmerie pour le retrouver. Il n'a pas de véhicule, ni de téléphone portable et est parti avec la seule tenue qu'il portait sur lui : jean délavé, pull bleu, blouson en cuir noir et baskets bleues).



Cet homme a pour habitude de déambuler à pied dans toute la commune. Il aurait également pu rejoindre Sotteville-sur-Mer où il dispose d'un petit terrain.



Activement recherché, toutes les actions menées jusqu'à présent sont restées vaines, indique la gendarmerie. Toute personne susceptible de rencontrer Gilles Blanquet ou disposant d’informations le concernant est invitée à contacter le 17.