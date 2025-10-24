Connectez-vous S'inscrire

La conductrice alcoolisée termine sur le toit après une course-poursuite et un refus d'obtempérer près de Rouen


Course-poursuite à haut risque dans les rues de Rouen : une conductrice en état d’ivresse a tenté d’échapper à un contrôle de police, provoquant des dégâts matériels avant de terminer sa course dans un rond-point à Amfreville-la-Mi-Voie.



Vendredi 24 Octobre 2025 - 11:59



A l'origine de la course-poursuite, un feu rouge grillé et un refus d'obtempérer - Illustration Pexels
Ce vendredi vers 2 heures du matin, les policiers de police secours patrouillent dans le centre-ville de Rouen lorsqu’ils remarquent une Mercedes ne respectant pas un feu rouge rue Grand-Pont. Le véhicule poursuit sa route en direction de la place Saint-Paul. Les forces de l’ordre activent gyrophare et avertisseur sonore pour ordonner un contrôle.

La conductrice, une Parisienne née en 1997 mais domiciliée à La Haye (Seine-Maritime), refuse d’obtempérer. Elle accélère, brûle un second feu sur la route de Bonsecours, heurte une rambarde rue du Val-d’Aclais, puis rejoint la D6015 (rue de la République) à Amfreville-la-Mi-Voie.

La voiture finit sur le toit

Arrivée au rond-point de l’intersection avec la rue François-Mitterrand, elle s’engage à contresens et perd le contrôle de sa voiture. La Mercedes effectue un tonneau avant de s’immobiliser sur le bas-côté. Les policiers interviennent immédiatement pour extraire la conductrice et sa passagère du véhicule qui commence à dégager une fumée suspecte. Les sapeurs-pompiers prennent le relais. Les deux femmes, indemnes, sont transportées au CHU de Rouen pour contrôle.

La Mercedes, non assurée, est enlevée par un dépanneur. Deux barrières de sécurité et deux radars automatiques ont été endommagés.

1,46 g d'alcool dans le sang

Soumise à un test d’alcoolémie, la conductrice affiche un taux de 0,73 mg/l d’air expiré, soit 1,46 g/l de sang. Elle a été placée en garde à vue pour refus d’obtempérer, conduite sous l’empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise. Sa passagère a été laissée libre. 
 





24/10/2025

