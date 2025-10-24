La conductrice alcoolisée termine sur le toit après une course-poursuite et un refus d'obtempérer près de Rouen

Course-poursuite à haut risque dans les rues de Rouen : une conductrice en état d’ivresse a tenté d’échapper à un contrôle de police, provoquant des dégâts matériels avant de terminer sa course dans un rond-point à Amfreville-la-Mi-Voie.