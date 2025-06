La Seine-Maritime placée en vigilance jaune pour orages ce dimanche, à partir de 3 h du matin

Le préfet de la Seine-Maritime invite les habitants à adopter les bons comportements en cas d’orage :



• Ranger ou fixer les objets sensibles aux vents violents (mobilier de jardin, équipements temporaires…).

• S’abriter hors des zones boisées, éviter les forêts et le littoral.

• Limiter ses déplacements, surtout si l’on conduit un véhicule sensible aux effets du vent.

• Éviter l’usage du téléphone et des appareils électriques, rester à l’intérieur.

• Ne jamais s’engager sur une voie inondée, même en voiture : 30 cm d’eau peuvent suffire à emporter un véhicule.

• Ne pas descendre dans les sous-sols en cas de fortes pluies.

• Ne pas intervenir sur une toiture ou manipuler des fils tombés à terre.

• Signaler tout départ de feu potentiel.



⸻



👉 Pour suivre l’évolution de la situation, consultez régulièrement le site de Météo-France : www.meteofrance.com



ℹ️ En cas d’urgence, contactez les secours via le 112 ou le 18.