La RN 12 coupée dans les Yvelines en raison d'un accident mortel impliquant un poids-lourd

La RN 12 est actuellement coupée dans les Yvelines dans le sens Dreux - Versailles. Un accident de la circulation s'est produit ce mercredi en milieu d'après-midi à hauteur de Mareil-le-Guyon, entre le point kilométrique 42 et 41.



Les sapeurs-pompiers sont sur les lieux et procèdent aux opérations de secours.



Le premier bilan communiqué fait état d'un poids lourd, un semi-remorque transportant du colza, qui s'est couché sur un véhicule léger conduit par un homme. Ce dernier n’a pas survécu à ses blessures. Son décès a été déclaré par le médecin du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR).



Le choc a été « extrêmement violent » selon le service départemental d'incendie et de secours (Sdis78).



Légèrement blessé et choqué, le conducteur du poids lourd a été transporté en urgence relative au centre hospitalier de Dreux (Eure et Loir).



Dix engins et une vingtaine de sapeurs-pompiers sont engagés.