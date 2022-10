Jeté au sol et dépouillé sous la menace d'un couteau à Rouen : quatre mineurs en garde à vue

Les auteurs d’une agression ont été arrêtés par la police pour vol avec violences en réunion cette nuit de mardi à mercredi à Rouen (Seine-Maritime).



Les faits se sont produits vers 2h45 La brigade anticriminalité (Bac) est informée qu’une agression vient d’avoir lieu boulevard des Belges. Un homme s’est fait dérober son téléphone portable, une sacoche et une doudoune par quatre individus sous la menace d’un couteau. La victime a été jetée au sol.



La description des auteurs a permis aux policiers de retrouver rapidement les mis en cause qui ont été interpellés place Joffre. Il s’agit de quatre jeunes de 17 et 18 ans. Sur l’un des mineurs, les policiers ont découvert le téléphone volé plus tôt. Deux autres étaient en possession de couteaux.



Les suspects ont été placés en garde à vue.