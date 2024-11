Intempérie. La circulation des trains interrompue cet après-midi à Pavilly, entre Rouen et Le Havre

Un arbre est tombé sur la voie et les branches ont impacté une caténaire dans le secteur de Pavilly (Seine-Maritime). La circulation des trains est donc interrompue entre Rouen et Le Havre ce jeudi après-midi, annonce la SNCF sur les réseaux sociaux. Le train 3109 qui a heurté l’arbre est à l’arrêt. Des équipes sont sur place pour dégager la voie.



Cet incident entraîne la suppression d'au moins six trains : 13127, 3117, 13133, 3116, 3120 et 20784.



Plus d'infos à venir