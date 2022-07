Incendies dans l’Eure : une trentaine de maisons et de bâtiments agricoles sauvegardés

Dans l’Eure aussi, les sapeurs-pompiers ont dû faire face à de nombreux départs de feu toute la journée d’hier mardi, la plus chaude depuis le début de la canicule avec des températures avoisinant les 40 degrés C.



Les deux principales interventions sur les 17 comptabilisées et qui ont mobilisé plus de 400 sapeurs-pompiers, ont eu lieu à Sainte-Opportune-la-Mare et Fatouville-Grestain.



A Sainte-Opportune-la-Mare, en début d’après-midi, un feu de végétation s’est déclaré en bordure de la route de la Grand-Mare. Il s’est propagé à un sous-bois, détruisant une surface totale de 100 hectares.