Incendie près des Andelys : une femme de 19 ans conduite à l’hôpital de Gisors après inhalé des fumées

Une jeune femme a été conduite au centre hospitalier de Gisors (Eure) dans la soirée d’hier, vendredi. Vers 22h30, elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers qui ont été appelés à intervenir à Frenelles-en-Vexin près d’Étrepagny pour un début d’incendie dans une maison, rue Benoit.



Le feu qui serait parti de la cheminée s’est propagé aux combles et à la toiture de l’habitation. Un tiers de la toiture a été endommagée par les flammes, précise ce matin le centre opérationnel d’incendie et de secours (Codis).



Une femme âgée de 19 ans ayant inhalé des fumées a été examinée sur place et transportée en urgence relative vers l’hôpital voisin a Gisors.



Dix-huit sapeurs-pompiers issus des centres de secours des Andelys, Fleury-sur-Andelle, Étrepagny et Lyons- la-Forêt ont été mobilisés sur cette intervention qui s’est terminée vers 4h30.