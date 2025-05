Incendie dans un immeuble à Val-de-Reuil : neuf personnes prises en charge, dont un enfant de 3 ans

Les secours ont procédé à l’évacuation de neuf personnes : quatre par les fenêtres à l’aide d’un bras élévateur (deux au 4e étage et deux au 5e), et cinq autres par les escaliers. En parallèle, trente-trois résidents ont été confinés à l’intérieur de leurs appartements durant l’intervention.



Les opérations d’extinction ont nécessité la mise en œuvre d’une lance à incendie et de dispositifs de ventilation.