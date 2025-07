Incendie chez Emmaüs à Saint-Pierre-lès-Elbeuf : un entrepôt ravagé, 37 personnes évacuées

Dès leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont engagé d’importants moyens pour contenir le sinistre. Au plus fort de l’intervention, 52 soldats du feu étaient sur place, appuyés par un poste de commandement de colonne. Cinq lances ont été établies, dont deux déployées depuis des échelles aériennes.



Grâce à l’action des secours et aux moyens déployés, le feu a pu être circonscrit et commence à baisser en intensité. Le risque de propagation à un autre bâtiment, un temps redouté, est désormais écarté selon les pompiers.