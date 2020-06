Ils le tabassent pour lui voler son sac à dos : quatre adolescents arrêtés à Maromme, près de Rouen

Sans attendre, des moyens de recherches sont déployés, avec la brigade canine, deux équipages du groupe de sécurité de proximité (GSP) et la police municipale de Maromme. Rapidement, un groupe d’individus est repéré devant le magasin Super U. L'un des jeunes correspond au signalement fourni par la victime.



Contrôlé un peu plus tard, il est interpellé par la brigade canine en possession de la carte Astuce volée. Il s'agit d'un adolescent de 15 ans, domicilié à Notre-Dame-de-Bondeville. Le jeune homme dit s'être débarrassé de la béquille avec laquelle il a frappé la victime.



En retournant sur le lieu de l'agression, les policiers retrouvent la fameuse béquille et interpellent un second agresseurs, un adolescent de 16 ans originaire de Maromme. Deux autres mis en cause sont appréhendés par le GSP, ru du 8-Mai 1945. L’un est âgé de 14 ans, l’autre de 18 ans.



Les quatre suspects ont été placés en garde à vue à l’hôtel de police de Rouen pour vol avec violences en réunion.