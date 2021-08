Il avait le bras coincé dans une trémie : accident du travail dans une usine d’Hondouville (Eure)

Le site Essity d’Hondouville est spécialisé notamment dans la production d’hygiène papier à la marque Tork à destination des professionnels et de fabrication de produits d’hygiène personnelle en coton aux marques Demak’Up et Lotus.



L’usine normande recycle plus de 110.000 tonnes de vieux papiers et de briques alimentaires par an pour produire du papier toilette et des essuie-mains.