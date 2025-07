Homicide au Havre : quatre hommes mis en examen pour meurtre en bande organisée sur fond de trafic de drogue

Selon les premiers éléments de l’enquête, le déplacement de la victime au Havre s’inscrivait dans un contexte de trafic de stupéfiants, et plus précisément de cocaïne — sans lien avec le port. Les faits semblent avoir été commis de manière structurée et organisée.



Le 27 juillet 2025, les quatre suspects interpellés — des hommes âgés de 22 à 47 ans, tous résidant au Havre — ont été présentés à un juge d’instruction. Une information judiciaire a été ouverte pour homicide volontaire en bande organisée, trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de commettre un crime en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre des faits de trafic de stupéfiants, détaille le parquet du Havre.



À l’issue de leur mise en examen, les quatre hommes ont été placés en détention provisoire : trois ont sollicité un débat différé, le quatrième a été incarcéré à l’issue du débat.