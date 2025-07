Un homme succombe à des blessures par balles au Havre : une enquête ouverte pour homicide volontaire

L'homme, âgé d’une trentaine d’années, originaire de Rennes (Ille-et-Vilaine), et connu de la justice pour des faits de trafic de stupéfiants, précise encore la procureure.



Une enquête a été immédiatement ouverte pour homicide volontaire et confiée à l'antenne de police judiciaire du Havre. Pour l’heure, aucune piste n’est écartée, et les circonstances exactes de la mort restent à déterminer.



Les enquêteurs cherchent désormais à identifier les personnes ayant déposé la victime à l’hôpital, ainsi qu’à retracer ses derniers déplacements. Il n’est pas exclu qu’un appel à témoins soit lancé dans les prochaines heures pour faire progresser les investigations.