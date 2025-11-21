Harfleur : alcoolisé, un jeune conducteur perd le contrôle de sa BMW ...et son permis de conduire probatoire

Une BMW Série 3 a terminé sa course contre un trottoir, dans la nuit de jeudi à vendredi à Harfleur. Le conducteur, âgé de 18 ans, affichait un taux d’alcool très au-dessus du seuil légal.