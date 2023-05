Grande excès de vitesse près de Dieppe : la Porsche est en fourrière, le conducteur privé de son permis

Les gendarmes de la brigade motorisée de Dieppe ont demandé au quinquagénaire de se ranger sur le bas-côté de la route le temps de procéder à la vérification de ses papiers et de dresser une procédure en bonne et due forme pour grand excès de vitesse * .



Le propriétaire de la Porsche n'aura profité de sa nouvelle acquisition que quelques jours puisque le véhicule est placé en fourrière et son permis retiré pour 6 mois, précise la gendarmerie sur sa page Facebook.



* L'excès de vitesse de plus de 50 km/h est une contravention de classe 5 ou un délit en cas de récidive dans un délai de 3 ans. La première fois, cette infraction routière est sanctionnée par une amende non forfaitaire de 1500€ maximum, le retrait de 6 points, un retrait de permis voire la confiscation du véhicule (source : LégiPermis)