Grand-Quevilly : une soirée festive pour faire danser les droits des enfants

À l’occasion de la Semaine internationale des droits des enfants, l’Espace Jeunesse de Grand-Quevilly invite le public à une soirée gratuite et ludique autour des droits des enfants, le vendredi 28 novembre à 20h30.



Portée par les jeunes engagés dans un projet Erasmus+ mené cet été à Grand-Quevilly, la soirée « The right to dance » s’inscrit dans un événement européen partagé simultanément avec Laatzen, ville jumelle, et Fuenlabrada.