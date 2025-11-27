Grand-Quevilly : une soirée festive pour faire danser les droits des enfants

Illustration Pixabay / fracast167
À l’occasion de la Semaine internationale des droits des enfants, l’Espace Jeunesse de Grand-Quevilly invite le public à une soirée gratuite et ludique autour des droits des enfants, le vendredi 28 novembre à 20h30.
Portée par les jeunes engagés dans un projet Erasmus+ mené cet été à Grand-Quevilly, la soirée « The right to dance » s’inscrit dans un événement européen partagé simultanément avec Laatzen, ville jumelle, et Fuenlabrada.
Une soirée festive et gratuite
Au programme : soirée dansante, jeux et quiz autour des droits des enfants, exposition, bar à softs, barbe à papa, borne à selfie et plusieurs surprises préparées par les jeunes organisateurs.
La participation est gratuite, sur inscription auprès de l’Espace Jeunesse ou par téléphone au 02 32 11 56 10.
