Le Grand-Quevilly fête Halloween : chasse aux fantômes au Chapeau hanté

Pendant les vacances d’automne, du 25 octobre au 7 novembre, la Ville de Grand-Quevilly (Seine-Maritime) et les artistes du collectif HSH prolongent le festival POST en proposant une visite interactive et ludique du Chapeau hanté, un appartement désaffecté et vide mais habité… par des fantômes… qui portent des chapeaux. Chaque visiteur sera muni d’une lampe torche.