« Un cheval dans la ville » à Grand-Quevilly : série d'animations avec Dali et Douchka

La première animation aura lieu le jeudi 11 mai à 16h15 dans le parc Bouttard, près de l’école Jean-Jaurès. Les enfants participeront à une activité de mobilité en conscience, qui consiste à deviner le temps et la distance d'un parcours mesuré et chronométré. Ils auront également l'occasion de rencontrer les animaux et de leur prodiguer des soins, tels que des caresses et du brossage.



La deuxième animation se tiendra le mardi 23 mai à 16h30 dans le parc à proximité de l’école Louis-Pasteur. Les enfants seront invités à créer une mélodie en associant les mouvements du cheval et des sonorités, dans le cadre d'une activité de musique de marche. Ils auront également la possibilité de prendre soin des animaux, en leur prodiguant des caresses et du brossage.



La troisième animation aura lieu le mardi 6 juin à 16h15 dans le parc Bouttard, près de l’école Jean-Jaurès. Les enfants participeront à une activité de banc de poissons, qui consiste à former un groupe autour de chaque animal et à bouger de manière coordonnée, à la façon d'un banc de poissons.



Enfin la dernière animation aura lieu le mardi 13 juin à 16h30 dans le parc à proximité de l’école Louis-Pasteur. Les enfants auront l'occasion de jouer au célèbre jeu d'écoute et d'anticipation « 1,2,3 soleil » au rythme du cheval. Les enfants pourront exprimer leur créativité en peignant à l'argile sur le cheval, dans le cadre d'une activité de terre de nature.