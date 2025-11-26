Grand-Quevilly : un job dating pour booster l’insertion professionnelle

Dans le cadre de ses missions d’accompagnement vers l’emploi, le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Grand-Quevilly (Seine-Maritime) organise un job dating Insertion pour mettre en relation directe des demandeurs d’emploi et des entreprises d’insertion du territoire.



Pendant toute une matinée, les candidats pourront enchaîner des entretiens courts, de 15 à 20 minutes, dans un cadre volontairement convivial, propice aux échanges informels et aux premières prises de contact avec les recruteurs.