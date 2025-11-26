Grand-Quevilly : un job dating pour booster l’insertion professionnelle

Dans le cadre de ses missions d’accompagnement vers l’emploi, le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Grand-Quevilly (Seine-Maritime) organise un job dating Insertion pour mettre en relation directe des demandeurs d’emploi et des entreprises d’insertion du territoire.
Pendant toute une matinée, les candidats pourront enchaîner des entretiens courts, de 15 à 20 minutes, dans un cadre volontairement convivial, propice aux échanges informels et aux premières prises de contact avec les recruteurs.
Objectif : créer la rencontre et le déclic
Ce job dating doit permettre aux participants de mieux cerner les besoins de recrutement des entreprises locales, mais aussi de découvrir de vraies opportunités d’emploi, en particulier pour les personnes éloignées du marché du travail.
Ils pourront poser leurs questions, présenter leurs parcours, et explorer des pistes concrètes de reprise d’activité avec des interlocuteurs directement décisionnaires ou prescripteurs.
Le rendez-vous est fixé au jeudi 27 novembre 2025, de 9h à 13h, dans les locaux du CCAS de Grand-Quevilly, situés au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville. L’inscription est obligatoire auprès du CCAS, par téléphone ou en ligne.
Pratique
• Date et horaire : jeudi 27 novembre 2025, de 9h à 13h
• Lieu : CCAS de Grand-Quevilly, rez-de-chaussée de l’hôtel de ville
• Public : demandeurs d’emploi, notamment éloignés du marché du travail
• Inscription obligatoire :
• Par téléphone : 02 35 68 93 61
• En ligne : via le formulaire accessible à l’adresse courte habituelle du CCAS : https://bit.ly/4odcEKe
