Gisors ouvre le bal au Championnat de France des calendriers des sapeurs-pompiers

Chaque année, les centres de secours de toute la France rivalisent d’idées pour créer le calendrier qui marquera les esprits : esthétique, enthousiaste, pratique et porteur des valeurs du terrain. La Fédération nationale organise ensuite un grand vote sur Instagram pour désigner les productions les plus inspirées. Un concours qui mêle créativité, cohésion et humour, révélant au passage que les pompiers savent manier la mise en page aussi bien que les interventions complexes.