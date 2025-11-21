Feu de chaumière à La Neuville-Chant-d’Oisel : trois personnes évacuées

Les sapeurs-pompiers sont intervenus peu avant 18h30 pour un feu de chaumière particulièrement virulent rue des Andelys à La Neuville-Champ-d’Oisel. À leur arrivée, les flammes étaient déjà bien implantées dans la toiture. L’extinction a été engagée à l’aide de deux lances.
L’intervention a nécessité un renfort conséquent : trente-deux sapeurs-pompiers mobilisés avec neuf engins pour contenir la propagation et sécuriser les abords.
Trois personnes évacuées
Un premier bilan fait état de trois occupants évacués, actuellement en cours d’examen médical. Les causes du sinistre restent à déterminer.
