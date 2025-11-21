Feu de chaumière à La Neuville-Chant-d’Oisel : trois personnes évacuées

Les sapeurs-pompiers sont intervenus peu avant 18h30 pour un feu de chaumière particulièrement virulent rue des Andelys à La Neuville-Champ-d’Oisel. À leur arrivée, les flammes étaient déjà bien implantées dans la toiture. L’extinction a été engagée à l’aide de deux lances.



L’intervention a nécessité un renfort conséquent : trente-deux sapeurs-pompiers mobilisés avec neuf engins pour contenir la propagation et sécuriser les abords.