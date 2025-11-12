Connectez-vous S'inscrire

Feu dans un restaurant à Rouen : six personnes évacuées en pleine nuit


L’incendie s’est déclaré en pleine nuit dans le restaurant Boomboom, à Rouen. Six habitants de l’immeuble ont été évacués par précaution. Le sinistre, rapidement maîtrisé, a provoqué des dégâts liés aux fumées.



Mercredi 12 Novembre 2025 - 08:02


Feu dans un restaurant à Rouen : six personnes évacuées en pleine nuit
Un feu s’est déclaré dans la nuit cette nuit de mardi à mercredi à Rouen, au rez-de-chaussée d’un immeuble situé rue de l’Ancienne Prison. Le sinistre a pris dans une poubelle à l’intérieur du restaurant Boomboom, aux alentours de 1h50 du matin.

Les pompiers sont rapidement intervenus pour éteindre le foyer à l’aide d’une lance à débit variable (LDV). Par précaution, six personnes habitant les étages supérieurs ont été évacuées durant l’intervention. Aucune victime n’est à déplorer.
 

Des dégâts causés par les fumées

Le feu, maîtrisé à temps, a toutefois occasionné des dégâts liés aux fumées dans l’établissement. Le responsable du restaurant doit faire un point dans la matinée sur les conséquences pour l’activité du jour.
 




