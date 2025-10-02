Fermeture nocturne de la RN28 en Seine-Maritime à partir du lundi 6 octobre : la circulation déviée

Le trafic sera interrompu chaque nuit de 20h30 à 6h00, du lundi 6 au vendredi 10 octobre matin, entre Rouen et Abbeville. Bison Futé recommande aux usagers de suivre l’itinéraire S1, balisé de façon permanente, qui emprunte les routes départementales RD43A, RD243A et RD443.



Pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes (PTAC), une déviation spécifique, dite S3, est préconisée :



Depuis l’A13, en direction de Caen : prendre l’A139, puis la RN138, la RN338 en direction de Rouen, suivre la RN1338, puis l’A150 et l’A151 jusqu’à rejoindre l’A29.



Depuis l’A13, en direction de Paris : emprunter la sortie n°23, puis la RN138, la RN338, la RN1338, l’A150 et l’A151 jusqu’à l’A29.



Ces travaux s’inscrivent dans un programme d’entretien régulier du réseau national et visent à garantir la sécurité et le confort des usagers. Des perturbations ponctuelles sont à prévoir en amont des déviations, notamment aux heures de fermeture.

