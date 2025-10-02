Fermeture d’Arlanxeo à Lillebonne : élus et agglo unis pour les salariés et l’avenir industriel du territoire

Malgré la « colère et la déception » exprimées, les signataires réaffirment leur stratégie de long terme : investir dans des filières industrielles durables. Ils citent plusieurs projets déjà engagés sur le territoire : Futerro (production de plastique biosourcé), Eastman (recyclage de plastiques complexes) et Air Liquide (hydrogène décarboné).



Ces initiatives illustrent la volonté de bâtir une industrie plus verte, plus résiliente et plus créatrice d’emplois. Elles s’inscrivent dans des projets d’envergure : la Cité de la chimie de demain à Port-Jérôme et la Cité du textile de demain à Bolbec.



Mais les élus préviennent : la réussite de cette transformation nécessitera l’appui actif de l’État, qu’ils appellent à se positionner comme « facilitateur et acteur » face aux freins réglementaires et à la désindustrialisation.