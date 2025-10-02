Connectez-vous S'inscrire





Fermeture d’Arlanxeo à Lillebonne : élus et agglo unis pour les salariés et l’avenir industriel du territoire


La décision de fermer le site Arlanxeo à Port-Jérôme, en Seine-Maritime, impacte 166 salariés et met en péril des centaines d’emplois indirects. Les élus locaux se disent solidaires et déterminés à accélérer la transition vers une industrie décarbonée.



Jeudi 2 Octobre 2025 - 19:56



Fermeture d’Arlanxeo à Lillebonne : élus et agglo unis pour les salariés et l’avenir industriel du territoire
Le couperet est tombé ce jeudi : le groupe Arlanxeo annonce la fermeture de son usine de Lillebonne, implantée sur la zone industrielle de Port-Jérôme. Un choc pour les 166 salariés concernés, mais aussi pour tout l’écosystème industriel local.

Dans un communiqué commun, les élus de Caux Seine agglo, les maires de Lillebonne et de Port-Jérôme-sur-Seine, les conseillers départementaux de Seine-Maritime et les deux députés du territoire affichent leur soutien total aux salariés. Ils appellent à une mobilisation rapide de tous les leviers disponibles : pouvoirs publics, partenaires sociaux et acteurs économiques.

Ils exigent également un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) exemplaire, et que la dépollution et le démantèlement du site soient intégralement pris en charge par Arlanxeo, conformément à la réglementation.

Construire l’industrie décarbonée de demain

Malgré la « colère et la déception » exprimées, les signataires réaffirment leur stratégie de long terme : investir dans des filières industrielles durables. Ils citent plusieurs projets déjà engagés sur le territoire : Futerro (production de plastique biosourcé), Eastman (recyclage de plastiques complexes) et Air Liquide (hydrogène décarboné).

Ces initiatives illustrent la volonté de bâtir une industrie plus verte, plus résiliente et plus créatrice d’emplois. Elles s’inscrivent dans des projets d’envergure : la Cité de la chimie de demain à Port-Jérôme et la Cité du textile de demain à Bolbec.

Mais les élus préviennent : la réussite de cette transformation nécessitera l’appui actif de l’État, qu’ils appellent à se positionner comme « facilitateur et acteur » face aux freins réglementaires et à la désindustrialisation.


Les projets d’avenir dans Caux Seine agglo


    • Construire l’industrie décarbonée de demainCité de la chimie de demain – Port-Jérôme-sur-Seine : pôle d’innovation et d’accueil d’entreprises dans la chimie durable.
    • Cité du textile de demain – Bolbec : relance d’une filière textile autour de matériaux biosourcés et circulaires.
    • Futerro : production de plastique PLA (acide polylactique) à partir de ressources végétales.
    •    Eastman : usine de recyclage de plastiques complexes par dépolymérisation.
    •    Air Liquide : unité de production d’hydrogène bas-carbone pour l’industrie et la mobilité.




Mots clés : économie, licenciement, Lillebonne, mobilisation, Seine-Maritime




Nouveau commentaire :

Modération des commentaires
* La rédaction de infoNormandie.com se réserve le droit de supprimer ou de ne pas publier tout commentaire pouvant contenir des propos à caractère violent, injurieux, diffamatoire, homophobe, sexiste et raciste.


Fermeture d’Arlanxeo à Lillebonne : élus et agglo unis pour les salariés et l’avenir industriel du territoire

02/10/2025

Collision mortelle entre une voiture et un bus à Yainville, en Seine-Maritime

02/10/2025

Fermeture nocturne de la RN28 en Seine-Maritime à partir du lundi 6 octobre : la circulation déviée

02/10/2025

Rouen : il frappe un passager d'un bus pour venger sa belle-soeur, victime d'une « main aux fesses »

02/10/2025

Sept personnes intoxiquées dans un feu d’appartement ce soir au Petit-Quevilly, près de Rouen

01/10/2025

Manifestations sous haute surveillance en Seine-Maritime ce jeudi 2 octobre

01/10/2025

Coupure totale de la RN12 entre l’Eure et l’Eure-et-Loir après un accident près de Nonancourt

01/10/2025

Eure : un sexagénaire meurt dans une collision avec un poids lourd à Conches-en-Ouche

01/10/2025

Fuite de gaz à Rouen : périmètre de sécurité et riverains confinés rue des Halettes

01/10/2025

Alerte incendie à l’institut médico-social de Bolbec : 46 personnes évacuées par précaution

01/10/2025

Un homme roué de coups et filmé devant le CHU de Rouen : ses agresseurs sont en garde à vue

01/10/2025

Accident sur le pont de Normandie : la circulation coupée vers Le Havre

30/09/2025

Seine-Maritime. Il chute avec sa moto à Bolbec : il n’a ni permis, ni casque, ni assurance

30/09/2025

Incendie dans un immeuble de quatre étages à Évreux : 13 personnes évacuées, pas de victime

30/09/2025

Un conducteur dépisté positif à 2,70 g/l d’alcool lors d’un contrôle routier à Harfleur

29/09/2025

Le corps d’un homme repêché dans la Lézarde à Harfleur, en Seine-Maritime

28/09/2025

Une passagère grièvement blessée dans un bus Nomad à Sébécourt, dans l’Eure

27/09/2025

Yvelines. Incendie sur un poste électrique de 400 000 volts à Méré : aucun impact pour les usagers

27/09/2025

Tentative de traversée vers l’Angleterre : 16 migrants secourus au large de Saint-Aubin-sur-Mer, en Seine-Maritime

27/09/2025

Deux hommes éjectés et grièvement blessés dans un accident près de Beaumont-le-Roger, dans l’Eure

27/09/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen